Can Feda filmi nerede çekildi? Oyuncuları kimler?
Can Feda filmi beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 6 Nisan 2018 tarihinde vizyona giren Can Feda’nın başrollerini yakışıklı oyuncular Kerem Bursin ve Burak Özçivit paylaşıyor. Peki, aksiyon sahnelerinin ağırlıklı olduğu Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda başka kimler var?
Senaryosunu Zafer Külünk’ün yazdığı, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun’un üstlendiği Can Feda, bir milli mücadele hikayesini anlatıyor. Kerem Bürsin ile Burak Özçivit de filmde vatan için mücadele eden iki askere hayat veriyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.
Aksiyon sahnelerinin ağırlıklı olduğu filmin çekimleri Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirildi. Farklı birçok ilde çekimleri gerçekleştirilen film, çekimleri Eskişehir’de başladı. Filmin çekimleri sırasında Bilecik sınırları içinde yer alan Zemzemiye Köyü’ne de gidildi. Ayrıca Suriye’deki bir Türkmen köyü olarak filmde sunulan köy, çatışma sahnelerine de ev sahipliği yaptı. Can Feda filminin son çekim yeri ise İstanbul’du. İstanbul’da 3. Havalimanı’nın inşaatının sürdüğü bölgede yapılan çekimler bir hayli zorlu şartlarda gerçekleştirildi.
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