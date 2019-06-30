Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Çekimleri Türkiye'nin birçok yerinde yapılan Can Feda filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmde zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren bir timin hikayesi anlatılıyor. Aksiyon- savaş türündeki Can Feda filmi 12 Nisan 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Senaryosu Zafer Külünk'ün imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun'un üstlendiği Can Feda’nın başrollerini yakışıklı oyuncular Kerem Bürsin ve Burak Özçivit paylaşıyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.
CAN FEDA FİLMİ KONUSU
Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.
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