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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.06.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Çekimleri Türkiye'nin birçok yerinde yapılan Can Feda filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Filmde zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren bir timin hikayesi anlatılıyor. Aksiyon- savaş türündeki Can Feda filmi 12 Nisan 2018 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Can Feda filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Senaryosu Zafer Külünk'ün imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun'un üstlendiği Can Feda’nın başrollerini yakışıklı oyuncular Kerem Bürsin ve Burak Özçivit paylaşıyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

CAN FEDA FİLMİ KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

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