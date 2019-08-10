Çalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?
GeriTelevizyon Çalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
10.08.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Çalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?

Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı 'Çalgı Çengi' serisinin ilk filminin vizyon tarihinin yanı sıra konusu ve oyuncu kadrosu da sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Çalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?

Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı film, 2010 yılında vizyona girmiş, "Salih" ve "Gürkan"ın maceralarını konu almıştı. İşte, Çalgı Çengi filminin oyuncuları ve konusuna ilişkin detaylar...

Başrollerini Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın paylaştığı film, düğün, nişan gibi organizasyonlarda müzisyenlik yapan iki teyze oğlunun bir cinayete tanık olmasıyla gelişen olayları konu alır. 2010 yapımı filmin yönetmeni ise Selçuk Aydemir'dir.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Erdal Tosun - Nihat Abi
Tuna Orhan - Mafya
Cahit Gök - Mafya
Hazal Kaya - Depoya gelen genç kız
Bora Akkaş - Depoya gelen genç erkek
Hüseyin Elmalıpınar
Soydan Soydaş
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Aykut Köseler - Güvenlik Görevlisi
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Serap Önder - Şengül Teyze
Berfu Öngören - Güvenlik Görevlisinin Karısı
Arif Erkin - Camideki ihtiyar

FİLMİN GENEL KONUSU

Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur.İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Ünlü sunucu kötü haberi duyurdu: Duanıza ihtiyacım var!
Üç gelinlik giyecek!
İrem'in paniği
Afrika stili