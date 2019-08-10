Çalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?
Başrollerini Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in paylaştığı 'Çalgı Çengi' serisinin ilk filminin vizyon tarihinin yanı sıra konusu ve oyuncu kadrosu da sinemaseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Çalgı Çengi filmi ne zaman çekildi? Çalgı Çengi filminin oyuncuları kimler?
Ünlü oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı film, 2010 yılında vizyona girmiş, "Salih" ve "Gürkan"ın maceralarını konu almıştı. İşte, Çalgı Çengi filminin oyuncuları ve konusuna ilişkin detaylar...
Başrollerini Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ın paylaştığı film, düğün, nişan gibi organizasyonlarda müzisyenlik yapan iki teyze oğlunun bir cinayete tanık olmasıyla gelişen olayları konu alır. 2010 yapımı filmin yönetmeni ise Selçuk Aydemir'dir.
FİLMİN OYUNCU KADROSU
Ahmet Kural - Gürkan
Murat Cemcir - Salih
Erdal Tosun - Nihat Abi
Tuna Orhan - Mafya
Cahit Gök - Mafya
Hazal Kaya - Depoya gelen genç kız
Bora Akkaş - Depoya gelen genç erkek
Hüseyin Elmalıpınar
Soydan Soydaş
Şinasi Yurtsever - Mahmut
Aykut Köseler - Güvenlik Görevlisi
Ceyhun Güneş - Gökmen
İlker Yakut - Semih
Serap Önder - Şengül Teyze
Berfu Öngören - Güvenlik Görevlisinin Karısı
Arif Erkin - Camideki ihtiyar
FİLMİN GENEL KONUSU
Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yaparak hayatını kazanan Ankaralı iki teyzeoğludur.İkili, bir gece ikinci sınıf bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken, yanı başlarında işlenen bir cinayet komik olaylar zincirinin de tetikleyicisi olacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle