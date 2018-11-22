Çakallarla Dans 2 oyuncuları kimler? İşte kadro ve karakterler
2010'da vizyona giren Çakallarla Dans'ın devam filmi; Çakallarla Dans 2, bir kez daha televizyon izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 7 Aralık 2012 tarihinde vizyona giren Murat Şeker'in kendi yazıp yönettiği Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. İşte, Çakallarla Dans filminin oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler
Her seride başka bir macerayı anlatan Çakallarla Dans'ın 2. halkasında kobay olmaya kalkan kahramanlarımızın başına gelenler aktarılıyor. Çakallarla Dans’ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu'ya kadroda Doğa Rutkay ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor.
ÇAKALLARLA DANS KONUSU
İlk filmde çakallık üzerine çakallık yapan kahramanlarımız başlarını dertten kurtaramamış ve nihayetinde hapse girmişlerdir. Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır.
Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!
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