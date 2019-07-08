Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncuları kimler?
Çakallarla Dans serisinin ikincisi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2012 yapımı Çakallarla Dans 2 filminin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi Murat Şeker yer alıyor. Peki, Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede oyuncuları kimler?
Çakallarla Dans'ın devam filmi niteliğinde olan yapımın başrollerinde yine Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu yer alıyor. Dörtlüye kadroda Doğa Rutkay, Didem Balçın ve Ceyhun Yılmaz eşlik ediyor. Her seride başka bir macerayı anlatan Çakallarla Dans Hastasıyız Dede’de kahramanlarımız bu kez kobay olmaya kalkıyor.
HASTASIYIZ DEDE KONUSU
Mahallelerinden ve futboldan uzak kaldıkları hapishanede günler zor günler geçmektedir. Fakat onlara arka çıkan Tayyar abileri vardır. Bir gün bir mucize olur ve suçlular üzerinde yapılacak tıbbi bir deney için kobay arandığı haberi gelir. İşin ucunda şartlı tahliye olduğunu duyan Kayınço Gökhan, Köfte Necmi, Muhasabeci Servet ve Del piyero Hikmet deney haplarını yutup kobay olmaya karar verirler. Dışarı çıkınca artık çakallık yapmayacaklarına dair de birbirlerine söz verirler. Zaten asıl mesele çakal olmak değil, çakallarla dans edebilmektir!
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