10 yıl önce vahşi şekilde katledilen Çağla Tuğaltay cinayetinin dosyasının kapanmasına 6 ay kala talihsiz genç kızın annesi Gülnur Saygı, Müge Anlı programına katılarak yardım talebinde bulundu. Faili meçhul cinayetin aydınlatılması için harekete geçen Müge Anlı, Çağla Tuğaltay cinayetinde çok sayıda ihbar aldıklarını, emniyetin 3 kişi üzerinde durduğunu ancak özellikle çok sayıda tecavüz vakasından içeri giren bir şahıs üzerinde durulduğunu belirtti. Peki, Çağla Tuğaltay cinayeti nedir?



Tüyler ürperten Çağla Tuğaltay cinayeti Müge Anlı programıyla yeniden gündeme geldi. Bundan tam 20 yıl önce okul dönüşü evlerinde boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın katilinden hala bir iz yok. Acılı anne 7 Ocak Müge Anlı canlı yayınında zaman aşımına uğramak üzere olan dosya için yardım istedi. 5 Haziran 2000'de 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, Mecidiyeköy'deki evlerinde, okuldan eve geldikten sonra kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürülmüştü.