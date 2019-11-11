Çağla Şıkel’in gözyaşları
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in geçtiğimiz hafta vücudunda çıkan enfeksiyon sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Şıkel, bir haftalık hastane süreci sonrası ilk yayınına çıktı. Canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Çağla Şıkel, bu zor süreçte yanında olanlara teşekkür etti.
“Çağla İle Yeni Bir Gün” programını sunan Şıkel, “Yayın için doktorumdan 2 saatlik izin aldım ve geldim, tedavi süreci devam ediyor” dedi.
Canlı yayında duygusal anlar yaşayan Şıkel, bu zor süreçte yanında olanlara teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.
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