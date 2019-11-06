Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölüm neden yok? Çağla Şıkel'e ne oldu?
Çağle ile Yeni Bir Gün programının tekrar bölüm ile ekranlarda yer alması ve yeni bölümünün ekranlarda olmaması birçok izleyici tarafından araştırılan konu oldu. Çağla Şıkel'in sunduğu programın yeni bölüm ile neden yayınlanmadığı sorusuna internet üzerinden yanıt arayan vatandaşlar, ünlü sunucunun durumu hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, Çağla Şıkel'e ne oldu ve Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölüm neden yok?
Çağla ile Yeni Bir Gün tekrar bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Normalde hafta içi her gün saat 10.00'da yeni bölümü yayınlanan program, Çağla Şıkel'in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla tekrar olarak yayınlandı. Peki, Çağla Şıkel'in sağlık durumu nasıl? İşte, ünlü sunucunun ekran karşısında olduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programı hakkında bazı bilgiler
ÇAĞLA ŞIKEL'E NE OLDU?
Tv100 Magazin Servisi'nin haberine göre, özel bir televizyon kanalında "Çağla İle Yeni Bir Gün" programını sunan Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.
Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yattığı öğrenildi.
Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.
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