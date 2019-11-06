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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
06.11.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölüm neden yok? Çağla Şıkel'e ne oldu?

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Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölüm neden yok? Çağla Şıkel'e ne oldu?

Çağle ile Yeni Bir Gün programının tekrar bölüm ile ekranlarda yer alması ve yeni bölümünün ekranlarda olmaması birçok izleyici tarafından araştırılan konu oldu. Çağla Şıkel'in sunduğu programın yeni bölüm ile neden yayınlanmadığı sorusuna internet üzerinden yanıt arayan vatandaşlar, ünlü sunucunun durumu hakkında bilgi edinmek istedi. Peki, Çağla Şıkel'e ne oldu ve Çağla ile Yeni Bir Gün yeni bölüm neden yok?

Çağla ile Yeni Bir Gün tekrar bölümü ile izleyicilerin karşısına çıktı. Normalde hafta içi her gün saat 10.00'da yeni bölümü yayınlanan program, Çağla Şıkel'in geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla tekrar olarak yayınlandı. Peki, Çağla Şıkel'in sağlık durumu nasıl? İşte, ünlü sunucunun ekran karşısında olduğu Çağla ile Yeni Bir Gün programı hakkında bazı bilgiler

ÇAĞLA ŞIKEL'E NE OLDU?

Tv100 Magazin Servisi'nin haberine göre, özel bir televizyon kanalında "Çağla İle Yeni Bir Gün" programını sunan Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

Canlı yayına çıkamayan ünlü sunucunun sağlık sorunları nedeniyle apar topar Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye yattığı öğrenildi.

Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Berna Şıkel, "Geçen cumartesi ağır bir enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye gittik. Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor. Kanında mikrop oranı çok yüksek çıktığı için yatarak tedavisi devam ediyor" dedi.

 

 

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