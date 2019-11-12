Çağatay Ulusoy'un şaşırtan görüntüsü!
Son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde başrol oynayan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un son hali herkesi şaşırttı.
Son olarak 'Hakan Muhafız' dizisinde başrol oynayan Çağatay Ulusoy, yönetmenliğini de başrol oyunculuğunu da kendi üstleneceği yeni sinema filmi için keşfe çıktı.
Kırklareli'ne giden oyuncu, film için mekan baktı. Ekibiyle birlikte Alpullu beldesindeki çeşitli mekanları gezen Ulusoy'a, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan eşlik etti.
Sosyal medyaya düşen görüntülerde yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un kilolu hali dikkat çekti. Kaslı vücudu ve yakışıklılığıyla büyük beğeni kazanan oyuncunun son hali hayranlarını şaşırttı.
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