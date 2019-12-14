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Televizyon
14.12.2019 - 23:03, Son Güncelleme:

Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır?

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Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır?

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının son bölümünde, bir yarışmacıya sorulan soru merak uyandırdı. Büyük para ödülüne sahip olan soru şu şekilde: Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır? İşte, o sorunun yanıtı.

ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak ister yeni bölümü ile ekranlara geldi. Son bölümde yarışmacıya sorulan sorunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. işte, Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır? sorusunun cevabı.

SORU:

Büyük Okyanus'ta yer alan ve aralarında 2.158 km olan Howland Adası ve Line Adaları'nın arasındaki saat farkı ne kadardır?
A: 6

B: 16

C: 26

D: 36

Doğru Cevap: C şıkkı

 

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