Büyük Düğün filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Kanal D’nin bu haftaki sinema kuşağında yer alan filmlerden biri de Büyük Düğün oldu. Justin Zackham’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Büyük Düğün, 26 Nisan 2013 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Büyük Düğün filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Jean-Stéphane Bron ve Karine Sudan tarafından yazılan Büyük Düğün, 26 Nisan 2013 tarihinde vizyona girmişti. Romantik komedi filmi "Büyük Düğün’ün başrollerini Robert De Niro, Diane Keaton, Katherine Heigl, Amanda Seyfried ve Topher Grace paylaşıyor.
KONUSU
Uzun zaman önce boşanmış olan Don ve Ellie Griffin (De Niro ve Keaton) çifti aşırı tutucu biyolojik annesi aniden düğüne katılmaya karar verince, üvey çocuklarının hatrı için bir kez daha mutlu bir çiftmiş gibi davranmak zorunda kalırlar. Düğündeki tüm gözler onların üzerindeyken Don ve Ellie geçmişleri, bugünleri ve gelecekleriyle yüzleşmek ve bu süreçte birbirlerini öldürmemek için kendilerini tutmak zorunda kalırlar.
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