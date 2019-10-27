Büyük Baskın oyuncuları kimdir ve konusu nedir?
Büyük Baskın filminin oyuncuları ve konusu, izleyiciler tarafından araştırılmaya başladı. Bir banka soygununu anlatan filmde, FBI Ajanı Willis, olayı çözmek için harekete geçer. Büyük Baskın filminin oyuncuları arasında Bruce Willis, Christopher Meloni ve Dave Bautista yer alıyor. İşte, Büyük Baskın filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Büyük Baskın filminin oyuncuları ve konusu, filmi izleyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Büyük Baskın filminin oyuncuları kimdir? İşte, Büyük Baskın filminin konusu ve detaylı bilgiler
Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.
Oyuncular: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista ve Adrian Grenier
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