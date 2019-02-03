Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşında? Survivor Büşra'nın biyografisi
Survivor 2019'un Türk yarışmacılarından biri Büşra Yalçın oldu. 'Voleybolda takım ruhunu aldığım için orada finale kadar kalacağımı düşünüyorum.' sözleriyle iddiasını ortaya koyan Büşra Yalçın, Türkiye Kadınlar Voleybol 1’inci lig maçında saldırıya uğramıştı. Peki, Büşra Yalçın kimdir, kaç yaşında?
1998 yılında Tokat’ta dünyaya gelen Büşra Yalçın, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde eğitimini sürdürüyor. İlkokul 4. sınıftan bu yana sporla iç içe genç yarışmacı, Bahçelievler Voleybol Kulübü bünyesinde 12 yıl voleybol oynadı. Son 5 yılı profesyonel ligde olmak üzere devam etti. Büşra Yalçın, son 2 yıldır da İstanbul Bahçelievler Voleybol Kulübü’nün idari menajerliğini yapıyor. Büşra Yalçın, 13 Kasım 2017'de uğradığı saldırıyla gündeme gelmişti.
Diğer yarışmacılar gibi Büşra Yalçın da tanıtım bölümünde Survivor’a katılma nedenini açıklamıştı. Çok küçük yaşlardan beri voleybol oynayan Yalçın şunları söylemişti: “Survivor'ın bir kadın şampiyon hak ettiğini düşünüyorum. Bu yıl Türk - Yunan olması benim için çok önemli. Voleybolda milli olamadım burada milli duygularla yarışmayı çok istiyorum. Eğer Survivor'ı kazanırsam spor ruhunun bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum.”
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