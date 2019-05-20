Büşra İl'in Dubai tatili
'Kadın' dizisinde 'İdil', karakterini canlandıran Büşra İl, yaz sezonunu Dubai'de açtı.
Dizide ki bir kaç günlük çekim arasını yakın arkadaşları ile birlikte yurt dışında değerlendirdiğini belirten İl, "Kış aylarının yoğun çalışma temposunun getirdiği yorgunluğu üzerimden attım ve önüme gelen yeni projeleri sakin bir kafa ile değerlendirme fırsatı bulabildim. Kısa bile olsa bu mini tatil sayesinde İstanbul'a tamamen yenilenmiş olarak döndüm. Dubai'de tatil yapan Türklerin benimle selfie çekmesi tatil anılarımın en renkli kısmını oluşturdu" dedi.
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