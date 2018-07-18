Buse Varol'un büyük heyecanı
Ekranların sevilen ismi Buse Varol, yeni yarışma programı “Çok Tatlı” ile yakında izleyicisi ile buluşacak.
Varol, geçtiğimiz günlerde Magazin D’ye verdiği özel röportajda;, hem hamileliği hem de çok yakında Kanal D ekranında başlayacağı yarışma programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Buse Varol söyleşisine ilk olarak, yayınlanan tanıtımı ile büyük beğeni kazanan “Çok Tatlı” ile başladı. Varol, “Çok heyecanlıyım, çok güzel bir program olacağından eminim. Bence seyirci de izlerken eğlenecek. Ebeveyn ve çocuklarla; dopdolu bir program olacak” dedi.
Konuşmasında en büyük hayalinin bir anaokulu açmak olduğunu da açıklayan ünlü isim “ Ben hayatta tesadüflere inanmam, bu program bebeğimin şansı, ben ona yoruyorum. En büyük hayalim anaokulu açmaktı, o yüzden bu program benim için çok büyük bir staj olacak. Geçen sene annemle ile birlikte anaokulu açmayı çok istemiştik. Araya projeler girince mümkün olmadı. Şimdilik böyle bir şey yok ama ilerleyen zamanlarda çocuğum da biraz büyüyünce onunda rahatlıkla gelebileceği, benimle birlikte büyüyebileceği bir anaokulu açmak istiyorum”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle