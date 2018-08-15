Buse Varol kimdir? Alişan ile ne zaman evlendi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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15.08.2018 - 09:39, Son Güncelleme:

Buse Varol kimdir? Alişan ile ne zaman evlendi?

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Buse Varol kimdir? Alişan ile ne zaman evlendi?

Sürpriz bir kararla Alişan ile nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, projeleri, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından Alişan’ı da dahil ettiği videolar paylaşan Buse Varol’un hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Buse Varol kimdir? Alişan ile ne zaman evlendi, hangi dizilerde oynadı? İşte, hakkında en çok sorulanlar ve yanıtları…

Aslen Manisalı olan Buse Varol, 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini öğretmenlik bölümünde tamamladıktan sonra özel bir eğitim kurumunda görev aldı. Buse Varol, hayatını değiştiren kararı ise 2012 yılında aldı. Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra önce modellik ardından oyunculuk yapmaya başladı. Kariyerine oyunculukla devamla etmek isteyen Buse Varol, Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu gibi isimlerden oyunculuk dersleri aldı. İlk olarak başrollerinde Selda Alkor ve Yücel Erten gibi usta isimlerinde yer aldığı, 2012 yapımı Tozlu Yollar dizisinin kadrosunda yer aldı. Bu dizide Şerife karakterini canlandırdı. Ardından Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın ekibine katıldı, bu dizide Polis Memuru Yasemin’i canlandırdı.

2018 yapımı Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı. 2018 Şubat ayında ise TRT 1’in tarihi dizisi Payitaht Abdülhamid’in kadrosuna dahil oldu. Dostlar Mahallesi’nde tanıştığı şarkıcı Alişan ile kısa sürede evlilik kararı aldı. Alişan, Buse Varol’a Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri sırasında evlilik teklifi yapmış, teklif sahnesi sosyal medyada da uzun süre konuşulmuştu. Evlilik hazırlıkları sık sık medyaya konu olan Buse Varol- Alişan çifti, 6 Mayıs 2018 tarihinde nikah masasına oturdu. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren ikili, erkek bebek beklediklerini de kişisel hesaplarından duyurdu.

 

 

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