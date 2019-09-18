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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.09.2019 - 21:39, Son Güncelleme:

Burcu Özberk kimdir, kaç yaşındadır? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı?

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Burcu Özberk kimdir, kaç yaşındadır? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı?

Afili Aşk'ta Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizide gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Burcu Özberk kimdir?' sorusu dizi ile beraber yanıtını arayan konuların başında gelmeye başladı. Ünlü oyuncunun, biyografisini öğrenmek isteyenler, internette Burcu Özberk'in hayatını sorguluyor. Peki Burcu Özberk kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim ile ilgili merak edilenler.

"Güneşin Kızları" isimli dizi ile televizyon kariyerinde çıkış yakalayan genç oyuncu Burcu Özberk, internette hayatı en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, dizide 20’li yaşlarının başında, güzel, zarif, bir karaktere hayat veriyor. İşte, ünlü oyuncunun merak edilen biyografisi hakkında detaylar.

BURCU ÖZBERK KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır.

Muhteşem Yüzyıl 2013 Huricihan Sultan

Güneşin Kızları 2015-2016 Nazlı Yılmaz Başrol

Şahane Damat 2016 Melike Sağlam Başrol

Badem Şekeri 2017 Başrol

Badem Şekeri 2 2017 Başrol

Badem Şekeri 3 2017 Başrol

Aslan Ailem 2017/2018 Burcu ölgun Başrol

Direniş Karatay 2018 Türkan Başrol

Afili Aşk 2019- Ayşe Özkayalı Başrol

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