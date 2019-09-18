Burcu Özberk kimdir, kaç yaşındadır? Burcu Özberk hangi dizilerde oynadı?
Afili Aşk'ta Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizide gösterdiği performans ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Burcu Özberk kimdir?' sorusu dizi ile beraber yanıtını arayan konuların başında gelmeye başladı. Ünlü oyuncunun, biyografisini öğrenmek isteyenler, internette Burcu Özberk'in hayatını sorguluyor. Peki Burcu Özberk kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? İşte, o isim ile ilgili merak edilenler.
"Güneşin Kızları" isimli dizi ile televizyon kariyerinde çıkış yakalayan genç oyuncu Burcu Özberk, internette hayatı en çok araştırılan ünlü isimler arasında yer alıyor. Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk, dizide 20’li yaşlarının başında, güzel, zarif, bir karaktere hayat veriyor. İşte, ünlü oyuncunun merak edilen biyografisi hakkında detaylar.
BURCU ÖZBERK KİMDİR? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Burcu Özberk 12 Aralık 1989'da Eskişehir'de dünyaya gelmiştir.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamıştır, bu dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteri ile beğeni kazanmıştır.
Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri hayatının dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı oyunlarda rol almıştır.
Muhteşem Yüzyıl 2013 Huricihan Sultan
Güneşin Kızları 2015-2016 Nazlı Yılmaz Başrol
Şahane Damat 2016 Melike Sağlam Başrol
Badem Şekeri 2017 Başrol
Badem Şekeri 2 2017 Başrol
Badem Şekeri 3 2017 Başrol
Aslan Ailem 2017/2018 Burcu ölgun Başrol
Direniş Karatay 2018 Türkan Başrol
Afili Aşk 2019- Ayşe Özkayalı Başrol
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