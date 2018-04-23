Burcu Kıratlı'dan 'Aşk ve Mavi' açıklaması! Final mi yapıyor?
'Aşk ve Mavi' dizisinde ‘Mavi’ karakterine hayat veren Burcu Kıratlı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Burcu Kıratlı, yakın dostlarıyla bir restoranda buluşup sohbet edip vakit geçirdi.
Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, “İzi günümde ailem ve arkadaşlarımı görebilmek için İstanbul’a geldim. Dizinin önümüzdeki sezon devam edip etmeyeceği bir kaç haftaya belli olacak. Nevşehir’de çok güzel anılar edindim. Paylaşımlardan da görüyorsunuzdur setteki ortamımız harika. Hayırlısı neyse o olsun” dedi.
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