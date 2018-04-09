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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
09.04.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Buray kimdir? Şarkıcı Buray kaç yaşında?

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Buray kimdir? Şarkıcı Buray kaç yaşında?

Son dönemlerde müzik piyasasının en popüler isimlerinden biri olan Buray'ın kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Sesiyle birçok kişiyi etkileyen genç şarkıcının kim olduğunu merak eden vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki, Buray kimdir? Buray kaç yaşında ve nereli?

Özellikle söylediği romantik aşk şarkılarıyla adından sıklıkla söz ettiren son zamanların popüler şarkıcısı Buray, zaman zaman basında yer alan haberler ya da katıldığı televizyon programları sonrası gündem oluyor. İşte, video klipleri YouTube'da milyonlarca kez izlenen sempatik şarkıcı Buray hakkında merak edilen her şey...

BURAY KİMDİR?

15 Haziran 1984 tarihinde KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da dünyaya gelen Buray'ın tam adı Buray Hoşsöz'dür. Lise eğitimini Türk Maarif Koleji'nde aldıktan sonra, üniverite eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü'nde tamamlamıştır.

Büyük Britanya'daki Glamorgan Üniversitesi’nde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisans eğitimi de yapan Buray, Avustralya’da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atmış, başta Ferhat Göçer'in “Unutmuş Çoktan” şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler vermiştir.

2015 yılında, Melbourne’daki stüdyosunda ilk albümü "1 Şişe Aşk" için çalılışmalar yapan Buray, Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği “Sensitive Vibrations” grubuyla ve “Acoustic Ceremony” projesiyle birçok konser veren Buray, geniş ve modern İngilizce repertuvarı ile büyük ilgi gördü.

2004 yılında “United Boyband” grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace’da konser veren Buray, 2008 yılında “Yanayım” adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı. Kıbrıs’ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan genç yıldız, KKTC’deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi.

"1 Şişe Aşk" albümünün çıkış şarkısı "İstersen" oldu. Sözleri Gözde Ançel’e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan "İstersen" şarkısının düzenlemesi de Buray’ın imzasını taşımaktadır. Albümün ikinci klibi "Sen Sevda Mısın" şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesi'nde 1 numara olma başarısı gösterdi. "Sen Sevda Mısın"'ın ardından üçüncü klip olarak "Kimsenin Suçu Yok" şarkısı yayımlandı.

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