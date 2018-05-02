Burak Yamantürk kimdir kaç yaşında?
Burak Yamantürk, oyunculuğu, yer aldığı projeler ve özel hayatı ile gündemdeki isimler arasında yer almaya devam ediyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra modern dans topluluğu üyeliği de bulunan Burak Yamantürk, İstanbul Opera ve Bale Modern Dans Topluluğu üyesidir. İşte, Burak Yamantürk kimdir kaç yaşındadır sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Burak Yamantürk, 14 Eylül 1980 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Su altı Teknolojisi Bölümünden mezun olduktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü’ne devam etmiş ve mezun olmuştur.
Burak Yamantürk’ün ilk sinema ve oyunculuk deneyimi, Levent Semerci’nin Ayhan Hanım adlı filmidir. Oyuncu, Mehmet Alantuğ’un başrol oynadığı Kanal D dizisi Veda’da, İttihatçı Kemal rolü ile dikkatleri üzerinde toplamıştır.
Veda Dizisinin; reyting nedeniyle beklenmedik şekilde sonlandırılmasından sonra, Tatar Ramazan dizisi kadrosuna katılan Burak Yamantürk’ün, ikinci dizi deneyimi Tatar Ramazan olmuştur.
Burak Yamantürk oyunculuğun yanında İstanbul Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu’nun üyesidir.
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