"Burak Özçivit'i merakla bekliyorum"
5 sezondur TRT ekranlarında yayınlanan ve tam 65 ülkede izlenen Diriliş: Ertuğrul dizisi, 2019-2020 sezonunda Diriliş: Osman konseptiyle izleyicisiyle buluşacak.
Muazzez Ersoy da dizinin adeta fanatiklerinden. Çarşamba akşamlarına hiçbir program almadığını söyleyen Muazzez Ersoy, her defasında izlediği tek dizinin Diriliş: Ertuğrul olduğunu söylüyor.
Muazzez Ersoy, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşlarıyla iftar yemeğine katıldı ve çıkışta basın mensuplarına "Şimdi Burak Özçivit'i merakla bekliyorum. Muhteşem Yüzyıl'da da Malkoçoğlu Bali Bey rolüyle çok başarılıydı. Sevgili Burak'a dönem dizisi çok yakışıyor. Diriliş: Osman'da da çok başarılı olacağını düşünüyorum ama, bir yandan da Osman Gazi görüntüsüyle Burak Özçivit'i merak ediyorum" dedi.
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