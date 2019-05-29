Burak Özçivit kimdir ve kaç yaşındadır?
5 sezondur devam eden Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından, ekranlara gelecek olan Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu şimdiden merak edilmeye başlandı. Adından söz ettirmeye başlayan Diriliş Osman dizisinde, Osman Gazi rolüne Burak Özçivit hayat verecek. Peki, Burak Özçivit kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, başarılı oyuncunun hayatı ile ilgili bilgiler.
Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, önümüzdeki sezonlarda ekranlara gelecek olan Diriliş Osman dizisinde, Osmanlı Devleti'nin kurucu padişahı Osman Bey karakterine Burak Özçivit'in can vereceğini açıkladı. Sosyal medyada ve internette konuşulan açıklamanın ardından, ünlü oyuncu Burak Özçivit'in hayatı ve kariyeri merak edilerek gündeme gelmeye başladı. İşte, Burak Özçivit'in merak edilen biyografisi hakkında bazı detaylar.
BURAK ÖZÇİVİT'İN HAYATI
Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu ve eski mankendir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır.
2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır.
İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır. Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır. Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.
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