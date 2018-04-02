Bülent Ersoy, Popstar 2018’in yeni bölümünde yer alacak mı?
Popstar 2018’in jüri üyesi Diva Bülent Ersoy, ağır grip teşhisiyle önceki gün İstanbul Cerrahi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Programın hem yapımcılığı hem de sunuculuğunu üstlenen Osmantan Erkır konu ile ilgili "Yayında bizimle olmasını ümit ediyoruz. Doktoru önümüzdeki günlerde kararını verecek" dedi.
Ünlü sanatçının bu Çarşamba akşamı yayınlanacak programda yer alıp almayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
Popstar 2018 her Çarşamba canlı yayınla Kanal D’de.
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