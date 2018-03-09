Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında?

Son dönemlerin en çok merak edilen ve araştırılan isimlerden olan Buket Dereoğlu, Bizimkiler dizisindeki rolü ile akıllara geliyor. Bizimkiler dizisinden sonra birçok projede yer alan Buket Dereoğlu, son olarak 'Sen Benimsin' adlı dizide 'Nevin' karakterini canlandırmıştı. İşte Buket Dereoğlu hakkında merak edilen her şey...

BUKET DEREOĞLU KİMDİR?

Tam adı Selin Buket Dereoğlu olan sanatçı 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir kökenli bir ailenin kızı olan Buket Dereoğlu'nın annesi İdil Yazgan ve babası, Dereoğlu henüz üç yaşındayken boşanmıştır. Ünlü sanatçı aynı zamanda ünlü oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızıdır.

Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuar Tiyatro oyunculuk Bölümünden mezun olan Buket Dereoğlu, oyunculuğa annesinin tiyatrosu olan "İdil Abla Çocuk Tiyatrosu"nda başladı. Daha sonra Dormenler Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu, Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş Tiyatrosu", TİM, "Tiyatro Portakal" gibi tiyatro gruplarında sahne aldı.

1989 yılında başlayan 13 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde Erdal Özyağcılar, Ercan Yazgan, Aykut Oray, Savaş Dinçel, Zihni Göktay, Meral Çetinkaya gibi birbirinden usta oyuncularla birlikte rol almıştır. 90'lı yıllarda Bizimkiler'in yanı sıra, Cümbüş Sokak, Sarı Gacı, ve Tatlı Kaçıklar dizilerinde de rol almıştır. 2012 yılında ise "Eve Düşen Yıldırım" dizisinde rol almıştır. Sevilen oyuncu son olarak, 2015 yılında "Sen Benimsin" adlı dizide rol almıştır.

Buket Dereoğlu, 1994 yılında oyuncu Volkan Severcan ile evlendi, evlilikleri 1996 yılında son buldu. Buket Dereoğlu ikinci evliliğini 2004 yılında oyuncu Özgür Özgülgün ile yaptı, bu evlilikten bir çocuk sahibi olan Buket Dereoğlu'nun bu evliliğide 2009 yılında bitti.

Buket Dereoğlu, ünlü sanatçı Ercan Yazgan'ın üvey kızıdır. Buket Dereoğlu 6 yaşında iken annesi İdil hanım, ikinci evliliğini 1976 yılında Ercan Yazgan ile yapmıştır.

FİLM VE DİZİLERİ

2015 - Sen Benimsin (Nevin) (TV Dizisi)

2014 - Yasak (Münevver Hanım (Nazım Bey'in Komşusu)) (TV Dizisi)

2014 - Oflu Hoca'nın Şifresi (Moderatör) (Sinema Filmi)

2012 - Eve düşen yıldırım (Pınar) (TV Dizisi)

2012 - SüperTürk (Alev)(Sinema Filmi)

2011 - Sudan Sebepler (Sedef)(TV Dizisi)

2011 - Müziklerin Efendisi(TV Dizisi)

2011 - Artı 18 (Konuk Oyuncu)(TV Dizisi)

2009 - Çılgın Kanal (Deniz) (TV Dizisi)

2009 - 2011 - Papatyam (Yasemin)(TV Dizisi)

2008 - Pulsar (Nermin Bilgiç) (TV Dizisi)

2008 - Görgüsüzler (Saliha)(TV Dizisi)

2007 - Gemilerde Talim Var(TV Dizisi)

2006 - Arka Sokaklar (Selin)(TV Dizisi)

2006 - Avrupa Yakası 3. Sezon (konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2004 - Cennet Mahallesi (Saliha)(TV Dizisi)

2004 - Dayı (TV Dizisi)

2004 - En İyi Arkadaşım (Sıfırcı)(TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Kötü Teyze Jale)(Sinema Filmi)

2002 - Sırlar Dünyası(TV Dizisi)

2001 - Tuzu Kurular(TV Dizisi)

2000 - Yaseminnamecik(TV Dizisi)

2000 - Yarı Şaka Yarı Ciddi(TV Dizisi)

1996 - Ağustos Böceklerini Unutma (TV Filmi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Aysu)(TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (Elizabeth)(Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

1995 - Oğlum Adam Olacak (Aktris/Öğretmen)(TV Dizisi)

1994 - Yaseminname

1993 - Cümbüş Sokak(TV Dizisi)

1989 - Bizimkiler (Demet)(TV Dizisi)