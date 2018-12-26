Buket Aydın ile '40'ın konuğu Erkan Petekkaya
Buket Aydın'ın sunduğu "40"a, Erkan Petekkaya konuk olacak.
Buket Aydın, Erkan Petekkaya'ya 40 cesur soru soracak, 40 cesur yanıt alacak. Ünlü oyuncu neden son dönemde eleştirilerin odak noktası oldu?
İçki yasaklansın dedi mi? Ahmet Hakan'a neden küfür etti? Setlerde diğer oyuncularla ilişkileri nasıl?
Şöhret Erkan Petekkaya'ya ağır mı geldi? 40, bu hafta da gündeme damgasını vuracak.
Erkan Petekkaya'nın açıklamaları çarşamba saat 21.00'de Buket Aydın'ın sunduğu 40'ta olacak. 40'ta sorulmayan sorulacak, konuşulmayan konuşulacak ve yanıtlanması gereken 40 soru konuğa yöneltilecek. Konuğun her soru için iki dakikası olacak.