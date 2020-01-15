Bugün Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Bugün Kuruluş Osman yayınlanacak mı sorusu, 15 Ocak Çarşamba günü Atv ekranlarında bu diziyi izlemek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt arayan pek çok izleyici, kanalın yaptığı duyurulara kilitlendi. Peki, bugün Kuruluş Osman var mı? İşte, o konu hakkında resmi açıklamalar
Kuruluş Osman yeni yılda verilen araya bu hafta da devam edecek. ATV'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre yeni bölümü 22 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, sonraki haftalarda normal akışına devam edecek. İşte, Kuruluş Osman dizisinin yeni bölüm fragmanı;
"Bu kavga haça çarpan hilalin kavgasıdır!"— Kuruluş Dizisi (@KurulusDizisi) January 14, 2020
Kuruluş "Osman" yeni bölümüyle 22 Ocak Çarşamba saat 20.00'de #atv'de!#KuruluşOsman @bozdagfilm @atvcomtr pic.twitter.com/M3my6r6OJC
KURULUŞ OSMAN'IN SON BÖLÜMÜNDEN KISA BİR ÖZET
Osman, Bala Hatun'un şifasını Yannis'in elinden alıp Kulucahisar Kalesi'nin arkasındaki gizli el olan Yannis'i teşhir etmiştir. Üzerindeki cinayet suçlamasından da aklanan Osman, Dündar Bey ile yarım kalan hesabını da tamamlamıştır. Ancak Edebalı, Osman'ın bazı hareketlerinden hoşnut değildir. Osman, Edebalı ile konuşmak istediğinde obada olmadığını fark eder ve onu bulmak için gizli mekâna gider. Ancak Osman'ı karşılayan kişi, Yannis'in ta kendisidir. Osman ile Yannis'in buluşması ne sonuçlar doğuracaktır? Obaya gelen Selcan Hatun ile Zöhre Hatun arasında nasıl bir gerilim yaşanacaktır? Osman, Edebalı'yı bulabilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Yannis'in idamına göz yumacak mıdır? Yarenlerini kaybeden Edebalı, nasıl bir yol izleyecektir? Osman ile Edebalı'nın yolları tekrar ne zaman kesişecektir?
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