Bugün düğünümüz var neden yok?
Bugün düğünümüz var neden yok sorusu, programı izleyen birçok kişinin merakla araştırdığı konu oldu. Evlenen çiftlerin yarış verdiği programda, her gün ayrı bir çiftin düğün hazırlıkları ekrana getiriliyor. Peki, Bugün düğünümüz var neden yok? İşte TV8 yayın akışında da yer almayan program hakkında bazı bilgiler
Bugün düğünümüz var, TV8 yayın akışı içerisinde yer almaması dolayısıyla merak konusu oldu. TV8 ekranlarında hafta içi yayınlanan programda, evlilik öncesi ol hazırlıklar, gelinlerin tatlı telaşı ve damatların düğüne yönelik hazırlıkları ekrana geliyor. En iyi düğünü yapan adaylar, yarışmanın birincisi olarak büyük ödül almaya hak kazanıyor. Peki, Bugün düğünümüz var bugün neden yok? İşte, o detaylar
BUGÜN DÜĞÜNÜMÜZ VAR NEDEN YOK?
Bugün düğünümüz var, TV8 yayın akışı içerisinde yer almıyor. Yayın akışında yer alan bilgilere göre Bugün Düğünümüz var programı, çarşamba günü itibariyle izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Programın bugün neden olmadığına dair herhangi bir açıklama yer almıyor.
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