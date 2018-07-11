Bu yaz “Çok Tatlı!” geçecek!
“Çok tatlı” program, “çok tatlı” çocuklar, “çok tatlı” sunucu…
Kanal D’de yakında yeni bir yarışma programı izleyicisi ile buluşacak; Çok Tatlı! sunuculuğunu ekranların sevilen ismi Buse Varol’un üstleneceği programda anne-babalar çeşitli durumlarda çocuklarının nasıl davranacağını tahmin etmeye çalışacak. Minik yarışmacılar ise birbirinden farklı oyunlardaki performansları ile bir yandan güldürecek bir yandan da çok şaşırtacak.
Eğlenceli formatıyla bu yaza damgasını vurmaya hazırlanan “Çok Tatlı!” yakında Kanal D’de!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle