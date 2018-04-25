Bu vatanın kadınları

ESRA RUŞAN

KENDİMİ İŞE YARAR HİSSETTİM

◊ “Vatanım Sensin”de Emine karakterine hayat veriyorsunuz. Emine, Kuvayı Milliye’de yer alan “bacı”lardan biri. Böyle bir karaktere hayat vermek size neler hissettiriyor?

- Kurtuluş Savaşı’nda kadınların cephede, hastanelerde, sokaklarda nice başarılara imza attığını, savaşın kazanılmasında doğrudan bir katkılarının olduğunu unutmamak lazım. Bu destansı kadınların bir televizyon dizisinde gerçeğe bu kadar yakın olarak (tabii ki bunda yönetmen ve senaristlerimizin çok büyük payı var) anlatılması, açıkçası dizi ekibine katılmadan önce de çok mutlu ediyordu beni. Şimdi ise o harika kadınlardan birini canlandırıyorum. İçi vatan sevgisiyle dolu, korkusuz, işbirlikçi ve iyi yürekli. Böyle bir rol canlandırırken kendinizi mutlu ve işe yarar hissediyorsunuz.

◊ Bugüne kadar sinema filmleri de dahil olmak üzere birçok projede yer aldınız ama izleyici sizi daha çok “Vatanım Sensin”le tanıdı. Bu dizinin kariyerinizdeki etkisi nedir?

- Çok iyi oyuncularla oynadım bu dizide, çoğu aynı dönem konservatuvara girdiğim yaşıtlarım sayılabilir. Hepsini ayrı ayrı tiyatroda, sinemada izlemiştim, çok da beğeniyordum. Bu oyuncularla aynı sette olmak çok mutlu etti beni. Ama Emine, Azize, Efsun üçlüsünün kalbimde hep ayrı bir yeri olacak. Yönetmenlerim uzun süredir takip ettiğim ve her işlerini severek izlediğim sanatçılardı. Tahmin edersiniz ki bir oyuncu için sevdiği, çok beğendiği yönetmenlerle çalışmak iyi bir fırsattır. Her anın keyfini çıkarmaya bakıyorum. Her zaman böyle güzel ekiplerle çalışma fırsatı bulamayabilir insan.

◊ Emine karakterine hazırlanırken özel bir çalışma yaptınız mı?

- Karakterle ilgili konuştuk, bu benim için pusula oldu. Sonrasında her sahne öncesi olduğu gibi karakterlerin niye, neyi, neden yaptığını hep konuşarak ilerledik. Bu da karakteri gerçek kıldı.

◊ Siz önceden de diziyi izliyor muydunuz?

- Tabii ki... Belki her bölümüne fırsat bulamıyordum ama ara ara bakıyordum. Çünkü Bergüzar (Korel) benim çok eski, okuldan arkadaşım. Arkadaş da denilmez artık kız kardeş (gülüyor).

MERVE DİZDAR

BU KADINLARI UNUTMAK İMKANSIZ

◊ Siz de “Vatanım Sensin”de Efsun karakterindesiniz. Bu karakter için neler söylemek istersiniz?

- Çok seviyorum Efsun’u. Milli mücadelenin başarıya ulaşmasını sağlayan kadın kahramanların nasıl bir azimle, nasıl bir vatan aşkıyla ülkesine dört elle sarıldığını bilmek, hissetmek ve bunu Efsun karakteriyle bütünleştirmek müthiş bir duygu. Bu kadınları unutmak imkansız... Çok değerli ve kıymetliler. Dolayısıyla böyle bir karakteri canlandırmak da muazzam bir his.

◊ Efsun son derece mücadeleci ve gözü kara bir karakter. Sizin Efsun ile benzerlik gösteren yönleriniz var mı? Siz hayatta ne için gözünüzü karartırsınız?

- Evet Efsun çok korkusuz, mücadeleci, inandığı şeylerin peşinden giden, aynı zamanda bir o kadar da duygusal bir kadın. Duygusal anlamda benzeştiğimizi söyleyebilirim. Ben de kıymet verdiğim şeyler için gözümü karartırım, çekinmem.

◊ Bugüne kadar pek çok projede yer almış başarılı bir oyuncusunuz, ekranda birçok yapım varken ve birçoğu da yeni başlamışken siz neden “Vatanım Sensin”de olmayı tercih ettiniz? Neydi bu projeye “evet” dedirten?

- “Vatanım Sensin” çok iyi yönetmenleriyle, çok iyi senaristleriyle, çok iyi oyuncularıyla, çok iyi bir ekiple hayate geçirilen şahane bir proje.

Böyle bir diziye beni dahil ettikleri için çok mutluyum. Hepsinden çok şey öğrendim. Çok güzel insanlar tanıdım. Çok güldüm, çok ağladım. Unutamayacağım işlerimden biri.

◊ Siz en çok neleri seyretmekten keyif alırsınız?

- Gerçek hikayeleri izlemek hoşuma gidiyor. Biyografiler, belgeseller, gerçek duyguları barındıran dizi, film ve tiyatro oyunları...

◊ Son olarak buradan “Vatanım Sensin” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- Diziyi izleyen, başından beri bırakmayan harika bir seyirci kitlesi var. Bu derece severek takip edilmesi bizi de heyecanlandırıyor.Efsun karakterini de sahiplenmeleri benim için ayrı bir mutluluk kaynağı... Bunun için seyircilerimize çok teşekkür ederim.