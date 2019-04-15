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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.04.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

"Bu program benim için büyük ders oldu"

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"Bu program benim için büyük ders oldu"

Ünlü sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Burcu Esmersoy, Bilkent Center’da düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Son dönemde sunduğu seyahat programıyla dikkat çeken Esmersoy, ülke ülke dolaşarak farklı kültürleri tanıtan Ayhan Sicimoğlu ile birlikte bir gezi projesi yapma hayali olduğunu söyledi.

Gezdiği ülkeler arasında en garip gelen yerin Hindistan’ın Varanasi şehri olduğunu anlatan Sicimoğlu’na Esmersoy’dan yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi. Safiye Soyman, Bülent Ersoy ve Banu Alkan ile beraber ‘Dünya Güzellerim’ adlı gezi programı için Varanasi şehrine gittiklerini anlatan Esmersoy, “Sizin geziniz daha keyifli olmuştur sanırım. Çok zorlandığım bir programdı. Ekrana gelen görüntülerin en az 100 katı da yayınlanmayan görüntüler var. Benin için çok büyük bir ders oldu” ifadelerini kullandı.

Bu program benim için büyük ders oldu

“YUNAN YEMEĞİ KÖTÜ YAPILMIŞ TÜRK YEMEĞİDİR”

Şimdiye kadar dünyanın çok sayıda ülkesini gezdiğini ifade eden Sicimoğlu, “Yunan Adaları yakın coğrafyada görülmesini tavsiye ettiğim yerlerin başında geliyor. Buradaki yaşam tarzı, insanlar, yemek kültürleri bizlere çok benziyor. Fakat bizim yemeklerimiz daha güzel. Yunan yemeği kötü yapılmış Türk yemeğidir. Bunu bütün dünya biliyor” diye konuştu. Ülkemizin derin ve köklü bir tarih geçmişine sahip olduğunu belirten ünlü isim “ Türkiye tarih cenneti bir ülke. Bizim tarihimiz gibi renkli, canlı ve çeşitli bir tarih dünyanın hiçbir yerinde yok. Karayip Adaları’na gittim. Çok güzel bir doğası var ama tarih yok. En eski tarih 200 sene öncesine dayanıyor. Amerika kıtasına gidiyorsunuz 100 yıllık eseri tarihi diye gösteriyorlar, buna önem veriyorlar. Bizim yüzyıllar öncesine dayanan müthiş toprak altı eserlerimiz var fakat biz bunun farkında değiliz” ifadelerini kullandı.

“PROGRAM İLK ÖNCE SİCİMOĞLU’NA TEKLİF EDİLMİŞ”

Bu program benim için büyük ders oldu

Dünya Avucunuzda’ adlı seyahat programının sunuculuğunu yapan Esmersoy ise Sicimoğlu’nu kendisine örnek aldığını belirterek, “Toplam 6 bölümlük bir proje. Benden önce program Ayhan Sicimoğlu’na teklif edilmiş. Çünkü kendisi bu işlerin duayeni. Programlarını her fırsatta izliyorum ve kendime örnek alıyorum. Hayalimde Ayhan Sicimoğlu ile birlikte gezi programı yapmak var” dedi.

“KIZIM PSİKOLOĞA GİTMEK ZORUNDA KALDI”

Dünyanın kötü bir hale geldiğini belirten Sicimoğlu, “Terör bütün dünyayı etkiliyor. Kızım 12 yıldır Paris’te yaşıyor fakat artık “Baba Paris’ten nefret ediyorum. Evimde oturmak istemiyorum” diyor. Kızım konser sırasında bomba patlamasıyla yakın bir arkadaşını kaybetti. Ardından oturduğu evin önünde bir araç onlarca kişiyi ezdi. Bu olaylardan çok etkilendi ve psikoloğa gitmek zorunda kaldı” dedi.

 

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