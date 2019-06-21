Bu kez çok farklı bir rolde
Oyuncu Burak Serdar Şanal, ‘Kimse Bilmez’ dizisiyle hayranlarına ters köşe yaptı.
Küçük Kadınlar, Peri Masalı, Avrupa Avrupa, Yeşil Deniz, Rüzgarın Kalbi gibi projelerde şimdiye dek hep sessiz, sakin, mazbut ve herkesin sevdiği karakterleri canlandıran Şanal, ‘Pilot’ rolüyle daha ilk bölümden herkesi şaşırttı. Dizide karizmatik, dengesiz ve en büyük hayali bir uçak satın almak olan ‘Süleyman’ karakterine can veren oyuncu, ilginç rolüyle tüm dikkatleri üzerine toplayacak.
DÖVÜŞ SAHNELERİNE HOLLYWOOD DOKUNUŞU!
Uçak parası bulamadığı için uçak şeklinde dizayn ettiği bir kafe işleten, bunun yanında tehlikeli işlere de karışan Şanal, izleyicilere aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Rolü için Jackie Chan, Russell Crowe, Christian Bale, Scott Adkins gibi ünlü isimler ile çalışan Hollywood Aksiyon Koreografi Eğitmeni Fatih Uğurlu ve Filipin Savaş Sanatları ve ateşli silah eğitmeni Mert Hüseyin Gürsoy’dan bir ay boyunca ders alan Şanal, dövüşe olan yatkınlığıyla eğitmenlerinden de tam not aldı.
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