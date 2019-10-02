Bu hafta MasterChef Türkiye'den kim elendi? İşte 1 Ekim'de MasterChef'e veda eden yarışmacı
Heyecan ve rekabetin devam ettiği yarışma programı MasterChef Türkiye'nin ekranlara gelen son bölümünde haftanın elemesi gerçekleşti. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan puanlama ile beraber bir isim hayallerine veda etti. Puanlama sırasında ise gerilim dolu anlar MasterCheh'e damga vurdu. Peki, bu hafta MasterChef'te Türkiye'den kim elendi? Hangi yarışmacı MasterChef'e veda etti?
İlgi gören yemek yarışması MasterChef Türkiye, 1 Ekim akşamı eleme heyecanına sahne oldu. MasterChef'in ekranlara gelen 23. bölümünde ayrıca sürpriz isimler yarışmaya konuk oldu. MasterChef'e misafir olan İbrahim Büyükak, Doğu Demirkol, Safa Sarı ve Onur Buldu kırmızı ve mavi takımın hazırladığı yemekleri tattı ardından da dokunulmazlığı kazanan takımı ilan etti. Peki, MasterChef' in 23. bölümünde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte, MasterChef'in son bölümünde yaşananlar.
HAFTANIN İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIMIN OLDU?
MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim tarihli 23. bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. MasterChef'te bu hafta ikinci dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı. En iyi yemek menüsünü hazırlayan kırmızı takım eleme potasına girmekten kurtuldu. Mavi takım ise kendilerini garantiye almak için Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in verdiği menüyü hazırlamak için bir kez daha mutfağa girdi.
MASTERHEF'TEN BU HAFTA KİM ELENDİ?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.Puanlama sırasında Yasin diğer yarışmacı arkadaşları ile polemiğe girdi.
Bireysel dokunulmazlıkta en iyi imambayıldı yemeğini yapan Cemre birinci olarak bu hakkı elde etti. Alican, Bahri, Eda ve Batuhan oldu. 4 aday, eleme potasında kendilerinden istenen tarifi yaptı. Ancak, yemeği yanarak talihsizlik yaşayan Bahri, elenen isim olarak belirlendi.
Eleme adayı olsak Bahri'nin yazılmasına ise Somer Şef ilginç bir yorumda bulundu. Somer Şef, "Yeni geleni hemen eleme potasına gönderiyorlar. Bu sanırım gelenek haline geldi" açıklamasını yaptı.
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