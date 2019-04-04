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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2019 - 16:50, Son Güncelleme:

Bu hafta hangi filmler var? 7 film vizyona girecek

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Bu hafta hangi filmler var? 7 film vizyona girecek

Nisan ayının ilk hafta sonu tatili öncesi, vizyona yeni girecek filmlere ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. İşte, o filmlere ilişkin detaylar...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi "Hababam Sınıfı Yeniden" izleyici ile buluşacak. İşte, o 7 filme dair ayrıntılar...

"Hababam Sınıfı Yeniden"

Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği filmin başrollerinde, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya ve Fırat Albayram oynuyor.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan film, Özel Çamlıca Lisesinin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.

"Benden Hikayesi"

Onur Barış'ın yazıp yönettiği ve Mert Er'in başrolünde yer aldığı belgesel film "Benden Hikayesi", ünlü yazar Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını canlandırmalarla iç içe bir şekilde beyaz perdeye taşıyacak.

Yazarın doğa ve insan sevgisiyle bütünleştirdiği hüsnüniyet kavramı üzerine oluşturulmuş bir yapım olma özelliğini taşıyan "Benden Hikayesi", adını Sait Faik'in meşhur "Son Kuşlar" hikayesindeki son pasajdan alıyor.

"Suç Unsuru"

Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği, Koray Erkök, Bülent Çolak, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Emre Şen ve Duygu Yıldız'ın oynadığı "Suç Unsuru", birlikte yaşayan iki yakın arkadaşın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Shazam! 6 Güç"

David F. Sandberg yönetmenliğindeki fantastik macera filmi "Shazam!", genç bir çocuğun süper güçlerle, altı karakterin gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor.

Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Michelle Borth ve Adam Brody'nin rol aldığı filmde, 14 yaşındaki ana karakter Billy Batson, bir yandan kendi sınırlarını test ederken bir yandan da filmin kötü karakteri Dr. Thaddeus Sivana'ya karşı savaşmak ve güçlenmek zorunda kalacaktır.

"İhtiyar Adam ve Silah"

Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini konu edinen "İhtiyar Adam ve Silah"ın başrolünde usta aktör Robert Redford oynuyor.

Başarılı oyuncuya Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits, Tika Sumpter, Ari Elizabeth Johnson, John David Washington ve Elisabeth Moss'un eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda David Lowery oturuyor.

"Hayvan Mezarlığı"

Yönetmen koltuğunda Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer'in oturduğu "Hayvan Mezarlığı", iki çocuğu ve eşi ile Boston'da kırsala taşınan ve evinin yakınındaki ormanın derinliklerinde bir mezarlığı keşfeden adamın yaşadığı olaylar zincirini konu ediniyor.

Korku türündeki filmin başrollerinde Jason Clarke, John Lithgow ve Amy Seimetz rol aldı.

"Dumbo"

Tim Burton'ın yönetmenliğini yaptığı "Dumbo" adlı filmin başrollerinde Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Nico Parker, Finley Hobbins, Joseph Gatt, Alan Arkin ve Sharon Rooney yer alıyor.

Senaryosu Ehren Kruger'e ait olan filmde, kocaman kulakları sayesinde uçabilen genç fil Dumbo'nun mücadele içindeki bir sirke katılıp buradaki arkadaşlarıyla beraber sirkin karanlık sırlarını keşfetmesi ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor.

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