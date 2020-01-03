Bu hafta diziler neden yok? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman?

Takip ettikleri dizilerin yayın gününde ekrana gelmemesi üzerine araştırmalarına başlayan izleyiciler, 'diziler neden yok?' sorusuna yanıt aradı. Geçtiğimiz yıllarda aynı dönemlerde ara veren diziler, bu yıl da belirli bir süre ekranlarda olmayacak.İşte, izleyicilerin gündemindeki konu hakkında ayrıntılar...

Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle her yeni yıl girişinde birkaç hafta ara veren diziler, bu yıl da aynı sürecin içerisinde yer alacak. Dizilerin yeni bölümleri birkaç hafta içinde yeniden ekranlarda olacak.

Konuya dair detaylar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.