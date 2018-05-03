“Bu çocuk star doğmuş, başka hiçbir izahatı yok. Bu çocukta kendimi görüyorum.”
Sunuculuğunu Osmantan Erkır’ın üstlendiği, jürisinde birbirinden ünlü isimler olan Bülent Ersoy, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Can Bonomo’nun yer aldığı, yarışma programı Popstar 2018 dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.
Dün akşam, yarışmacılardan Salih Zülüfoğlu’nun performansı Bülent Ersoy’dan büyük övgü aldı. Diva “Bu çocuk star doğmuş, başka hiçbir izahatı yok. Ben de hep düşünürdüm, hep böyle yapardım. Bu çocukta kendimi görüyorum. Ben ölür kalırım ama bu lafımı muhakkak bir yere kaydedin, bu çocuk çok büyüyecek” dedi.
Popstar 2018 canlı yayınla her Çarşamba akşamı Kanal D’de.
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