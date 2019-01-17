Bu akşam eksiktik
TRT 1’in yeni polisiye dizisi “Halka” önceki akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.
Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Hande Erçel, Serkan Çayoğlu, Kaan Yıldırım ve Hazal Subaşı’nın başrollerini paylaştığı dizi, seyircinin beğenisini topladı. Dizi ekibi de ilk bölümü Maçka’daki Swissotel The Bosphorus İstanbul’da izledi. Geçen hafta annesi Aylin Erçel’i kaybeden Hande Erçel, geceye katılmadı. Ekip arkadaşları “Hande geç yaşta bu acıyla yüzleşmek zorunda kaldı. Kendisine başsağlığı diliyoruz. Onsuz bu akşam eksiğiz” dedi.
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