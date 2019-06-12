Bu akşam ekranda
Kanal D’de bu akşam izleyiciyle buluşacak “Afili Aşk”, gençleri olduğu kadar aile dizilerine özlem duyanları da ekran başına toplayacak.
Yapımını ARC Film, yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği “Afili Aşk”ta başrolleri Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk paylaşıyor.
Dizide İstanbul’un eski tekstilcilerinden olan varlıklı iş insanı Muhsin Yiğiter’in (Altan Erkekli) iki oğlu vardır. Büyük oğlu Samet (Ozan Dağgez), Muhsin Bey’in ilk kurduğu tekstil atölyesinden sorumludur. Küçük oğlu Kerem (Çağlar Ertuğrul) ise girişimci zekasıyla aile şirketini internetten alışveriş sektörünün lideri haline getirmiştir. Kerem, yine de babasının gözüne girememiştir.
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