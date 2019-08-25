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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.08.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Breaking Bad El Camino filminin ilk fragmanı yayınlandı

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Breaking Bad El Camino filminin ilk fragmanı yayınlandı

2013 yılında 5. sezonu ile final yapan Breaking Bad, 6 yıl sonra bu kez film gelişmesi ile geri dönüyor. Kimya öğretmeni Walter White ve uyuşturucu tacirliği yapan Jesse Pinkman'ın hayatını ele alan Breaking Bad dizisi, El Camino ismiyle izleyicilerle buluşacak. Peki, fragmanı yayınlanan Breaking Bad El Camino filmi ne zaman yayınlanacak? İşte, film hakkında bazı bilgiler

Jesse Pinkman'ın yakalanması için eski dostu Skinny Pete'den istenen yardımın ekrana geldiği fragmanda, filmin konusunun Jesse Pinkman'ı yakalama üzerinden geçeceği tahmin ediliyor. Filmde flashback sahnelerinin olup olmayacağı ve olması halinde bu sahnelerde  Walter White'ın yer alıp almayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. 

BREAKİNG BAD EL CAMİNO NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Breaking Bad'in devamı niteliği taşıyan El Camino filmi, 11 Ekim 2019 tarihinde yayınlanacak. Film, dijital bir platform üzerinden gösterime girecek.

BREAKİNG BAD DİZİSİNİN KONUSU

Breaking Bad, Vince Gilligan tarafından tasarlanmış ABD drama televizyon dizisidir. 50 yaşında, lisede kimya öğretmeni olan Walter White (Bryan Cranston), maddi açıdan ailesinin gereksinimlerini karşılayabilmek için araba yıkamacısında ek iş yapmaktadır. Ancak bir süre sonra ileri derecede akciğer kanseri olduğunu ve çok kısa bir ömrünün kaldığını öğrenir. Dizide Walter White ailesine para bırakabilmek için, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin işine girer. Kimya konusunda çok başarılı işlere imza atmış öğretmen ile uyuşturucu piyasasını iyi bilen eski öğrencisi, yüksek kalitede ve saflıkta metamfetamin üreterek uyuşturucu ticaretine başlarlar. "Şimdiye dek, namusum ve şerefim ile dürüst bir insan olarak yaşadım, ancak kanserden başka bir sonuç elde edemedim." şeklinde düşünen Walter White'ın bundan sonraki geleceği, yaşanan olay örgüsüyle birlikte sadece kendisini ve ailesini değil, beraberinde tanıdığı tanımadığı herkesin geleceğini değiştirecektir. Breaking Bad Albuquerque,New Mexico'da çekilmiştir.

İlk bölümü 20 Ocak 2008 tarihinde yayınlanan dizi beş sezon devam etmiş son bölümü 29 Eylül 2013 yayınlanmıştır. Breaking Bad güney aksanı kullanılan kişilerce dile getirilen bir deyimdir ve cehenneme düşmek anlamına gelir.

Walter'ın ailesi, eşi Skyler (Anna Gunn) ve çocukların, Walter Jr. Flynn (RJ Mitte) ve Holly (Elanor Anne Wenrich)'den oluşur. Dizide Skyler'ın kızkardeşi Marie Schrader (Betsy Brandt), ve kocası Uyuştucu ile Mücadele İdaresi (DEA) ajanı Hank (Dean Norris)'de, vardır. Walter'ın avukatı Saul Goodman (Bob Odenkirk), Uyuşturucu kartelinin lideri Gustavo Fring (Giancarlo Esposito),final sezonunda tanıtılan Todd Alquist (Jesse Plemons) ve Lidya Rodarte-Quayle (Laura Fraser) dizide yer alan önemli karakterler arasındadır.

Breaking Bad tüm zamanların en başarılı televizyon dizilerinden bir tanesi olarak kabul görür. Dizinin final bölümü ABD televizyonlarında kablolu yayınlarda en fazla seyredilenler arasına girmiştir. Yapım 16 Emmy Ödülü, 8 Satellite Ödülü, 2 Altın Küre Ödülü, 2 Peabody Ödülü olmak üzere pek çok ödül kazanmıştır. Başrol oyuncusu Bryan Cranston Emmy Ödülleri'nde dört kez Drama Dalında En İyi Aktör ödülüne layık görülmüştür. 2013 yılında Breaking Bad tüm zamanların en yüksek reyting alan dizisi olma unvanı ile Guinness Dünya Rekorları kitabına girmiştir.

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