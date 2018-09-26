Böyle kız isteme töreni görülmedi
Haluk ve Meltem için büyük gün sonunda gelip çatmıştır. Oğulları Havuç için kız istemeye gidecek olan aile oldukça heyecanlıdır.
Karadenizli ailenin evine bir otobüs dolusu insanla giden Haluk ve Meltem’i kız evinde büyük bir sürpriz beklemektedir. Başlarına geleceklerden habersiz olan Havuç ve Simay ise sözlenecek olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. İsteme törenine davetli olmayan ama atmosferi çok merak eden Hüseyin, Şükrü, Kadriye ve Hatice ise gizli gizli izlemek için Karadenizli ailenin evinin bahçesine gelir. Ancak içeride olup biteni gizlice öğrenmeye çalışırken evin hırçın köpeğine yakalanırlar. İsteme töreni hem evin içinde hem de evin dışında yaşananlarla bir birinden komik anlara sahne olur.
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