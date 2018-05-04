Böyle evlilik teklifi görülmedi: “Sadece yaşayanlar değil, ölüler de bu aşka şahit olsun”
İlker Ayrık’la Yaparsın Aşkım'da sıra dışı çiftleri ile de dikkat çekiyor. Antalya Alanya’da yaşayan her ikisi de Yörük olan Güler çiftti kendilerine has şiveleri ve yöresel kıyafetleri ile izleyenleri güldürecek.
Özcan ile Rabia’nın tanışmaları uzun süre konuşulacak. Arkadaşları aracılığıyla tanışan Rabia ve Özcan, bu anılarını anlatırken tüm stüdyoda kahkaha tufanı kopacak. Arkadaşlarına “Bana evlenecek birini bulun nefes alsın yeter” diyen Özcan’ın, Rabia’yı görür görmez yıldırım aşkına tutulması ekran başındaki çiftlere de örnek olacak.
Özcan’ın Rabia’ya yaptığı evlilik teklifi ise şimdiye kadar benzeri olmayan türden. Rabia’yı evlilik teklifi için mezarlığa götüren ve “Sadece yaşayanlar değil, ölüler de bu aşka şahit olsun” cümlesiyle devam eden evlilik teklifini duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız
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