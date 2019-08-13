Boşu Bir Yerde filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Boşu Bir Yerde filmi beyaz perde ardından TV'de ilk kez Kanal D izleyicileriyle buluşuyor. Kemal Uzun'un yönetmen koltuğunda oturduğu Boşu Bir Yerde filmi İstanbul'un kenar mahallerinden birinde yaşayan ve aynı evi paylaşan üç arkadaşın başına gelen olayları anlatıyor. Peki, Boşu Bir Yerde filmi oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu
Başrollerinde Ünal Yeter, Ferit Kaya, Barış Küçükgüler, Zeynep Kankonde, Nebil Sayın, Mehmet Şeker, Beren Gökyıldız, Merve Hazer ve Selda Şentürk'üm olduğu komedi filmi "Boşu Bir Yerde" Kanal D'de!
KONUSU
İstanbul'un kenar mahallerinden birinde yaşayan ve aynı evi paylaşan üç arkadaş Ahmet, Erkan ve Nuri ev sahipleri olan Ruşen Hanım'a olan kira borçlarını ödemek için olmadık işlere girerler. Onlara bu durumda yardımcı olan Gizemli Kahraman Hacı Güdük Abi'leri ile tehlikeli bir serüvene girerler..
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