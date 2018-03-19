BÖRÜ yeni bölüm fragmanı efsane bir bölümün sinyalini verdi

BÖRÜ 4. yeni bölüm fragmanında ekip operasyonlarda hız kesmediklerini bir kez daha gösterdi. İdari tedbir dolayısıyla ekibin yarısı İstanbul'da soruşturmanın takibinde yer alırken, diğer yarısı ise doğudaki terör mücadelesine devam etmektedir. BÖRÜ'nün 4. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen olaylar ise operasyonların hangi düzeyde ilerlediği konusunda ipucu niteliği taşıyor. İşte, BÖRÜ'nün 4. yeni bölüm fragmanı

YENİ BÖLÜMDE EKİP HIZ KESMİYOR

BÖRÜ'nün yeni bölümünde ekip Doğu Anadolu'daki mücadelesine devam ederken, İstanbul'da ise bambaşka engellerle karşılaşmaktadır. F-16 Pilotu Gökçe'nin yaşadığı travma sonrası, bir müddet yıkık bir bina altında kalan Kaya ile karşılıklı oturması dikkat çekti. Diğer taraftan Kemal ise peşini bırakmadığı operasyonun sonucunda bir isimle karşılaşmıştır. Peki, Kemal'in karşılaştığı bu isim kimdir?

SON BÖLÜM YÜREKLERİ DAĞLAMIŞTI

BÖRÜ ekibi, her ne kadar soruşturma gibi prosedürlerle oyalansa da görevini sürdürmeye devam etmektedir. Asena'nın operasyon esnasında küçük bir kız çocuğunu öldürdüğü ihtimalinin üzerinde duran savcılık, Adli Tıp sonuçlarına kilitlenmiştir. Soruşturma devam ederken tim üyelerinden bazıları ise İstanbul'da bulunmak zorundadır. Bu esnada BÖRÜ timinin doğuda devam ettikleri operasyon ise az sayıda olmalarına rağmen başarıyla devam etmektedir. 100 civarı terörist tarafındna kıskaca alınan BÖRÜ timi, teröristlerin kullandığı Jammer nedeniyle 8. Ana Jet Üssü'nden destek isteyememektedir. Bu nedenle şehrin ilerisindeki yüksek bir tepeye birisinin çıkıp destek alması icab etmektedir. Bunu yapacak kişi ise Ayı Murat olacaktır. Silah arkadaşları merkezde çarpışırken 5 kilometre ilerideki tepeye tek başına gitmeyi isteyen Ayı Murat, yolda bir terörist tarafından yaralanmıştır. Teröristin silahından çıkan mermi, Ayı Murat'ın vücuduna saplanmış ve şiddetli kanamaya yol açmıştır. Tüm bunlar Ayı Murat'ın tepeye çıkmasına ve 8. Ana Jet Üssü ile iletişim kurmasına engel olamamıştır. Jammer'ı safdışı bırakan kahraman polis, arkadaşlarına yardımı yönlendirmiş, aynı zamanda kendi üzerine gelen teröristlerin de şehadeti göze alarak bombalanmasını talep etmiştir.

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