BÖRÜ son bölümü sansürsüz yayında! Murat'ın yürek yakan vedası damga vurdu

BÖRÜ son bölümü ile yürekleri dağladı. Teröristlerle amansız bir mücadele veren 3450 kod adlı ekip, bu kez bambaşka sorunlarla yüz yüze kalmıştır. Asena'nın küçük kız çocuğunu öldürdüğüne dair ihtimal üzerinde duran savcılık, soruşturmayı derinleştirmiştir. BÖRÜ'nün son bölümünde bu durum, doğuda devam eden operasyonu ise sıkıntıya düşürmüştür. Doğuda çok az sayıda unsur ile mücadele veren BÖRÜ'nün kurtarıcısı ise Ayı Murat'ın canını feda ederek irtibata geçtiği 8. Ana Jet Üssü olmuştur.

SON BÖLÜMDE YÜREKLERİ DAĞLAYAN O SAHNE

BÖRÜ ekibi, her ne kadar soruşturma gibi prosedürlerle oyalansa da görevini sürdürmeye devam etmektedir. Asena'nın operasyon esnasında küçük bir kız çocuğunu öldürdüğü ihtimalinin üzerinde duran savcılık, Adli Tıp sonuçlarına kilitlenmiştir. Soruşturma devam ederken tim üyelerinden bazıları ise İstanbul'da bulunmak zorundadır. Bu esnada BÖRÜ timinin doğuda devam ettikleri operasyon ise az sayıda olmalarına rağmen başarıyla devam etmektedir. 100 civarı terörist tarafındna kıskaca alınan BÖRÜ timi, teröristlerin kullandığı Jammer nedeniyle 8. Ana Jet Üssü'nden destek isteyememektedir. Bu nedenle şehrin ilerisindeki yüksek bir tepeye birisinin çıkıp destek alması icab etmektedir. Bunu yapacak kişi ise Ayı Murat olacaktır. Silah arkadaşları merkezde çarpışırken 5 kilometre ilerideki tepeye tek başına gitmeyi isteyen Ayı Murat, yolda bir terörist tarafından yaralanmıştır. Teröristin silahından çıkan mermi, Ayı Murat'ın vücuduna saplanmış ve şiddetli kanamaya yol açmıştır. Tüm bunlar Ayı Murat'ın tepeye çıkmasına ve 8. Ana Jet Üssü ile iletişim kurmasına engel olamamıştır. Jammer'ı safdışı bırakan kahraman polis, arkadaşlarına yardımı yönlendirmiş, aynı zamanda kendi üzerine gelen teröristlerin de şehadeti göze alarak bombalanmasını talep etmiştir.

ARMAĞAN OĞUZ DİZİDEN AYRILDI

BÖRÜ timinin ağır silah uzmanı. Tüfeğinin takma adı 'Ölümsüz', gürlediğinde araba alarmları öttüren 7.62'lik bir azman. Murat bir zamanlar kiloluyken, Turan Kara'nın uzaklaştırmasından sonra perhiz ve sporla 20 kilo veren şen şakrak, şakacı ve romantik bir Barış Manço sevdalısı. En sevdiği türkü Gülpembe ve timi bunu biliyor.

Gerçek hayatı: 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Armağan Oğuz, İstanbul Erkek Lisesinde okumuş ve Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazanmıştır. Men in Black 3, Dağ 2 ve Fi gibi projelerde yer alan Armağan Oğuz, Ayı Murat karakteri ile BÖRÜ dizisinde boy gösterecek.