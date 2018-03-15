Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>BÖRÜ son bölümü sansürsüz yayında! Murat'ın yürek yakan vedası damga vurdu

BÖRÜ son bölümü sansürsüz yayında! Murat'ın yürek yakan vedası damga vurdu

BÖRÜ son bölümü yine izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Az sayıda unsur ile güneydoğuda çetin bir mücadele veren BÖRÜ ekibi, 100'e yakın teröriste karşı çetin bir mücadele verdi. BÖRÜ'nün son bölümüne damga vuran bir diğer olay ise ekibin İstanbul'da bulunan kısmına açılan soruşturma oldu. İşte, Jammer nedeniyle 8. Ana Jet Üssü ile irtibat kuramayan ekibin cesur üyesi Ayı Murat'ın silah arkadaşları için verdiği mücadele ve BÖRÜ'nün sansürsüz son bölümü hakkında bazı bilgiler

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 09:49 | Son Güncelleme :

BÖRÜ son bölümü ile yürekleri dağladı. Teröristlerle amansız bir mücadele veren 3450 kod adlı ekip, bu kez bambaşka sorunlarla yüz yüze kalmıştır. Asena'nın küçük kız çocuğunu öldürdüğüne dair ihtimal üzerinde duran savcılık, soruşturmayı derinleştirmiştir. BÖRÜ'nün son bölümünde bu durum, doğuda devam eden operasyonu ise sıkıntıya düşürmüştür. Doğuda çok az sayıda unsur ile mücadele veren BÖRÜ'nün kurtarıcısı ise Ayı Murat'ın canını feda ederek irtibata geçtiği 8. Ana Jet Üssü olmuştur.

SON BÖLÜMDE YÜREKLERİ DAĞLAYAN O SAHNE

BÖRÜ ekibi, her ne kadar soruşturma gibi prosedürlerle oyalansa da görevini sürdürmeye devam etmektedir. Asena'nın operasyon esnasında küçük bir kız çocuğunu öldürdüğü ihtimalinin üzerinde duran savcılık, Adli Tıp sonuçlarına kilitlenmiştir. Soruşturma devam ederken tim üyelerinden bazıları ise İstanbul'da bulunmak zorundadır. Bu esnada BÖRÜ timinin doğuda devam ettikleri operasyon ise az sayıda olmalarına rağmen başarıyla devam etmektedir. 100 civarı terörist tarafındna kıskaca alınan BÖRÜ timi, teröristlerin kullandığı Jammer nedeniyle 8. Ana Jet Üssü'nden destek isteyememektedir. Bu nedenle şehrin ilerisindeki yüksek bir tepeye birisinin çıkıp destek alması icab etmektedir. Bunu yapacak kişi ise Ayı Murat olacaktır. Silah arkadaşları merkezde çarpışırken 5 kilometre ilerideki tepeye tek başına gitmeyi isteyen Ayı Murat, yolda bir terörist tarafından yaralanmıştır. Teröristin silahından çıkan mermi, Ayı Murat'ın vücuduna saplanmış ve şiddetli kanamaya yol açmıştır. Tüm bunlar Ayı Murat'ın tepeye çıkmasına ve 8. Ana Jet Üssü ile iletişim kurmasına engel olamamıştır. Jammer'ı safdışı bırakan kahraman polis, arkadaşlarına yardımı yönlendirmiş, aynı zamanda kendi üzerine gelen teröristlerin de şehadeti göze alarak bombalanmasını talep etmiştir.

SON BÖLÜMÜ SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARMAĞAN OĞUZ DİZİDEN AYRILDI

BÖRÜ timinin ağır silah uzmanı. Tüfeğinin takma adı 'Ölümsüz', gürlediğinde araba alarmları öttüren 7.62'lik bir azman. Murat bir zamanlar kiloluyken, Turan Kara'nın uzaklaştırmasından sonra perhiz ve sporla 20 kilo veren şen şakrak, şakacı ve romantik bir Barış Manço sevdalısı. En sevdiği türkü Gülpembe ve timi bunu biliyor.

Gerçek hayatı: 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Armağan Oğuz, İstanbul Erkek Lisesinde okumuş ve Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazanmıştır. Men in Black 3, Dağ 2 ve Fi gibi projelerde yer alan Armağan Oğuz, Ayı Murat karakteri ile BÖRÜ dizisinde boy gösterecek.

BÖRÜ son bölümü sansürsüz yayında Muratın yürek yakan vedası damga vurdu

Etiketler: börü dizisi , börü yeni bölüm , börü son bölüm , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri