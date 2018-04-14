BÖRÜ sinemaya ne zaman gelecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriBÖRÜ sinemaya ne zaman gelecek?
GeriTelevizyon BÖRÜ sinemaya ne zaman gelecek?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
14.04.2018 - 16:11, Son Güncelleme:

BÖRÜ sinemaya ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BÖRÜ sinemaya ne zaman gelecek?

BÖRÜ dizisi sinema perdesinde sezon finalini yapmaya hazırlanıyor. Birer saatlik bölümlerle Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan BÖRÜ, yarım kalan finalini sinemada yapmaya hazırlanıyor. 6 bölümlük serinin sonunda 15 Temmuz akşamının ilk dakikalarını ele alan dizi, sinema filminde yaşananların gerçek karakterlere uyarlayarak ele alacak. Peki, yapımcıların verdiği bilgilere göre BÖRÜ dizisi ne zaman sinemaya gelecek? İşte, detaylı dizi hakkında detaylı bilgiler

BÖRÜ dizisi, 6 bölümlük televizyon serisinin finalini geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdi. Kısa bölümler ve sinema kalitesinde çekimleriyle geniş kitlelerin ilgisini çeken BÖRÜ dizisi, yarım kalan hikayesini sinemada tamamlamaya hazırlanıyor. Peki, dizinin yapımcıları tarafından verilen bilgilere göre BÖRÜ dizisi sinema filmi ne zaman yayınlanacak? İşte, on binlerce takipçisinin merakla beklediği sinema filmi hakkında bazı bilgiler

BÖRÜ SİNEMA FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Yayınlanan son bölümde 'Her Güzel Şeyin Sonu' adıyla televizyon serisini sonlandıran BÖRÜ, dizide olduğu gibi sinema filminde de gerçek olaylar ve kahramanlardan ilham alacak. Alper Çağlar, Cem Özüduru, Emre Sirel, Can Emre'nin yazarlığını üstlendiği dizinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre sinema filmi, 2018 Kasım-Aralık ayına yetiştirilmeye çalışılacak.

TÜRK TARİHİNDEN YENİ BİR YAPIM AÇIKLAMASI

Resmi sosyal medya hesapları üzerinden izleyicilerin sordukları sorulara cevap veren BÖRÜ ekibi, bir izleyicinin sorduğu, 'Orta Asya Türk tarihi ile ilgili bir projeniz olacak mı?' sorusunu yanıtladı. Yapım ekibi yöneltilen soruya 'Olacak az kaldı açıklıyoruz bir haftaya' cevabını verdi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oscar ödüllü yönetmen hayatını kaybetti

'Avantgarde' kimdir; neye denir?