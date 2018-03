BÖRÜ oyuncuları kimlerden oluşuyor? Oyuncu kadrosu ve genel konusu

BÖRÜ oyuncuları, her bölümde ayrı bir maceraya atılmaya devam ediyor. Vatanın güvenliği adına yeri geldiğinde Güneydoğu'da arazide çarpışan tim, yeri geldiğinde ise İstanbul'da baskında yer alıyor. Peki, BÖRÜ oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, dizinin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylı bilgiler

BÖRÜ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

BÖRÜ dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizi, akabinde BLU Tv ekranlarından sansürsüz bir şekilde izlenebiliyor. İşte, oyuncu kadrosunda yer alan isimler

Turgut Atalay (Gürol Tonbul): Üç Başkan'dan ikincisi. Polis Özel Harekatta geçirdiği senelerden sonra yüksek birikimi, istihbarat tecrübesi, ve nitelikli milliyetçiliğinden dolayı TEM'in Daire Başkanlığına yükseltilen Turgut Başkan, kardeşi kadar sevdiği Kenan Tümer'in ölümünden, ve İrfan Aladağ'ın haksız yere tutuklanmasından sonra doğrular uğruna artan karanlıkta mücadele etmekte. TEM'de olmasına rağmen BÖRÜ timi ona ayakta kalan son Başkan olarak her zaman hürmet eder.

Gerçek hayatı: 1959 yılında dünyaya gelen Gürol Tonbul, 80'li yılların başından bugüne hayatını tiyatroya adamış bir isimdir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde, Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans Oyunculuk Bölümünde, Akademi 35,5 sanat evi'nde eğitmenlik görevine devam eden Gürol Tonbul, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk, yönetmenlik yapıyor, Psikeart, Deniz Mecmuası ve Tiyatro Tiyatro Dergisi'nde yazıları yayınlanıyor.

Tan Altay (Tan Altay): BÖRÜ'nün 'abla' diye anılan ihtiyaç, erzak, mühimmat ve yemek sorumlusu. Takım arkadaşları onun sayesinde çatakta biraz olsun sıla hasretini yenebiliyor. Yemekleri kötü diye çekiştirilse de, tüm tim o çorba yaptı mı sıraya girer.

Ömer Tunç (Bedii Akın): BÖRÜ'nün ikinci sürücüsü, Baran'ın can dostu. Parlak fikirleriyle şefini kızdırsa da, doğaçlama çözümleriyle ve pes etmeyen yaratıcılığıyla vazgeçilmez bir unsur üyesi.

Gerçek hayatı: 19 Nisan 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bedii Akın, master yaptığı Londra'da kısa film projelerinde yer almıştır. 2013 yılında Aşk Emek İster dizisi- Cengiz karakteri ve 2016 yılı Dağ 2 filmi - Türkmen Baturu Boran karakterlerine can vermiştir.

Baran Harput (Ozan Ağaç): İstanbul'un varoşlarından, serserilikten, BÖRÜ'nün cenah kolunda göreve kadar ilerleyen bir genç adam. En yakın dostu Ömer'le ayrılmaz bir ikili.

Gerçek hayatı: Ozan Ağaç, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Bu Kalp Seni Unutur Mu dizisi ile sahneye çıkan Ağaç, Türk Malı, Karadayı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, İçerde (Hayati) ve Dağ 2 gibi projelerde yer almıştır.

Ayı Murat (Armağan Oğuz): BÖRÜ timinin ağır silah uzmanı. Tüfeğinin takma adı 'Ölümsüz', gürlediğinde araba alarmları öttüren 7.62'lik bir azman. Murat bir zamanlar kiloluyken, Turan Kara'nın uzaklaştırmasından sonra perhiz ve sporla 20 kilo veren şen şakrak, şakacı ve romantik bir Barış Manço sevdalısı. En sevdiği türkü Gülpembe ve timi bunu biliyor.

Gerçek hayatı: 11 Şubat 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Armağan Oğuz, İstanbul Erkek Lisesinde okumuş ve Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Best Model Of Türkiye birincilik ödülünü aldı. Yine 2008 yılında Best Model Of The Word ikincilik ödülünü kazanmıştır. Men in Black 3, Dağ 2 ve Fi gibi projelerde yer alan Armağan Oğuz, Ayı Murat karakteri ile BÖRÜ dizisinde boy gösterecek.

Tolga Erlik (Can Nergis): BÖRÜ'nün gözü, kulağı ve istihbaratından sorumlu TEM görevlisi Tolga, timin fahri üyelerinden. Son on senedir her çetin görevde bilgi ve taze veri aktarımını time aktaran, ve çatışan unsurların bir adım önde olmasını sağlayan zehir gibi zeki ve hazırlıklı bir polis. Onu yetiştiren kişi ise TEM Daire Başkanı Turgut Atalay, efsanevi 'Üç Başkan' diye anılan Özel Harekat'ı kuran üç kişiden biri.

Gerçek hayatı: 27 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da dünyaya gelen can Nergis, Üniversite hayatına kadar İstanbul'da okumuştur. Liseyi bitirdikten sonra Londra'ya gitmiş üniversiteyi orada bitirmiştir ardından teyzesi Neslihan Yargıcı'nında yardımı ile Uzakdoğu'ya gitmiş Çin ve Tayland'da modellik yapmış Tayland'da 8 yıl kalmıştır. Tayland'da Shewa adında restoran açmıştır ancak daha sonra kapamıştır. Türkiye'ye ise 2011 yılında gelmiştir ve oyunculuğa Herşeye Rağmen adlı dizide başlamıştır ancak dizi erken final yapmıştır. Dila Hanım'da konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2014 yılında Paşa Gönlüm adlı diziye başlamış ancak daha sonra bırakmıştır. En büyük çıkışını ise 2014 - 2015 sezonunda oynadığı Arka Sokaklar'da yapmıştır. Sezon sonunda sözleşmesi uzatılmış ama diziden ayrılmak zorunda kalmıştır. Maral ve son olarak Tatlı İntikam dizilerinde konuk oyuncu olarak görev yapmıştır. Türkçe, İngilizce, Çince, Tay dilini ve Rusça bilmektedir

Barbaros Çepni (Ahmet Pınar): Barbaros, telsiz kodu 34 50 olan BÖRÜ'nün mekaniği ve üçüncü unsur lideri. Atölyesinde mucit, sahada 'breach' uzmanı, Barbaros iyi niyeti, cesareti ve dostlarına olan sarsılmaz inancıyla 34 50 unsurlarının en kıdemli üyelerinden biri. Babası bir Kıbrıs gazisi olan Barbaros, Yıldız Teknik Makine Mühendisliği mezunu, mektepli Polis Özel Harekatçılardan.

Gerçek hayatı: 20 Ağustos 1972 İstanbul doğumlu olan Ahmet Pınar, Milat ve Dağ 2 gibi projelerle tanınmaktadır. Atış teknikleri eğitmenliği yapan Ahmet Pınar, profesyonel buz hokeyi oyunculuğu da yapmaktadır.

Behçet Orbay (Fırat Doğruloğlu): BÖRÜ'nün tim lideri, 2014 senesinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler arttıkça endişeleri artan, babacan bir gönül adamı. Emrindekileri kardeşleri gibi gören, onların canlarının sorumluluğunu, kararlarıyla ömür boyu taşımaktan kendini yiyip bitiren, vakur bir lider. Onu yetiştiren, Özel Harekat'ın ilk neslinden İrfan Aladağ'ın Balyoz soruşturması bünyesinde Hasdal'da haksız yere tutuklu yargılanması en büyük dertlerinden. Buna rağmen görevini eksiksiz yerine getiren, devletinin bir dediğini iki etmeyen bir öncü.

Gerçek hayatı: 6 Temmuz 1974 Hatay İskenderun doğumlu olan Fırat Doğruloğlu, Yaban karakteri ile tanınmıştır. 2009 yılında Ferhan Şensoy‘un aynı adlı eserinden uyarlanan “Haneler” adlı dizide Çağlar Çorumlu, Kamil Güler, Asuman Dabak, Özlem Türkad gibi oyuncularla beraber rol almıştır. Galip Derviş, Dağ, Vay Arkadaş gibi projelerde yer almıştır.

Turan Kara (Emir Benderlioğlu): BÖRÜ'nün en disiplinsiz, en sorunlu üyesi. BÖRÜ ilk bölüm, o uzaklaştırma cezasından döndüğü gün başlıyor. Tüm kusurlarına, fevriliğine, ve zapt edilemez doğasına rağmen gözünü kırpmadan silah arkadaşları ve görevi için tehlikeye keyifle giren bir problem çocuk. Kendi harabeye dönmüş, efkarlarla dolu özel hayatının kefaretini, operasyonlarda dostlarının ve masumların canını kurtararak ödüyor.

Gerçek hayatı: 28 Ekim 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Emir Benderlioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni bitirdi.Önce Heykel okuyan oyuncu daha sonra Grafik Bölümüne geçti, daha sonra TRT tanıtım koordinatörü olarak çalıştı. Ankara'da Alper Çağlar ile tanıştı ve daha sonra Alper Çağlar'ın yönetiminde; Bukalemun, 4 Saat, Kabakurgu, Camgöz, Panzehir, Dağ II projelerinde yer aldı. Emir Benderlioğlu son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde boy göstermiştir.

Kemal Boratav (Murat Arkın): Kendine tamamen zıt mizaçta olan can dostu Turan ile operasyonlara katılan Kemal, BÖRÜ'nün ülkenin en iyi ve etkili taarruz Özel Harekat timi olarak bilinmesinin bir sebebi. Harvard Üniversitesi, adli antropoloji doktorasını birincilikle veren, tamamen gönüllü olarak Özel Harekat'a katılan bir dahi. İnsanüstü analitik kabiliyetlerinin yarattığı yalnızlığının boğucu gerçekleriyle her saniye cebelleşiyor. Kemal'in hızlı çalışan zekası, onu insanlardan iletişimsel olarak biraz uzak tutuyor.

Gerçek hayatı: Murat Arkın, 4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sinemada canlandırdığı Malkoçoğlu karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur. Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik bölümününden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı. 2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında Fox Tv'de yayınlan Haremisimli komedi dizisinde Kare Murat karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ 2 filminde Arif rolünü canlandırmıştır.

Kaya Ülgen (Serkan Çayoğlu): Seri başladığında timin çömezi. Varlıklı bir aileden, kolej mezunu Kaya'nın Polis Özel Harekata katılma sebebi ise hazin ve onun içine maraz olmuş bir öykü. Bu sırrı timdeki arkadaşları bile bilmiyor.

Gerçek hayatı: 31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu,

Eğitimini Erlangen Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. Önceleri modellik yapmayı düşünen Serkan Çayoğlu, bir süre sonra oyunculuğa yönelmiş ve Ümit Çırak, Dolunay Soysert gibi isimlerden profesyonel oyunculuk eğitimi almıştır. İlk olarak 2012 yılında Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur‘un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Hande Yener‘in “Ya Ya Ya” klibinde de oynamıştır. 2014 yılında başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır. Dizi 2015 yılında final yapmıştır. Oyuncu daha sonra, Hayatımın Aşkı dizisinde, Demir Cerrahoğlu karakteriyle kamera karşısına geçmiştir.

Asena Tümer (Ahu Türkpençe): Asena BÖRÜ timinin belkemiği. Doğruyu yapmaya çalışan, geçmişinden büyük bir yük ile en iyisini başarmaya çalışan bir kadın.

Dünyada çok az yerde bulunan bir şey; sıcak çatışmada görevde erkeklerin ardında değil yanında duran kadın operatörler olması ayrıcalığı, Polis Özel Harekat'ın alameti farikalarından biri. Gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena'nın öyküsü, Türk kadınının cesur ve nitelikli karakterinin bir temsili.

Gerçek hayatı: Ahu Türkpençe, 2 Ocak 1977 tarihinde Samsun'da dünyaya gelmiştir. Tiyatroya karşı büyük bir ilgi duyan, fakat on sekiz yaşına kadar tiyatro ile hiç uğraşmayan sanatçı, çok yakın bir arkadaşının yardımı ile Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin elemelerine girdi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'(MSM)ne girdikten sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gördüğü fizik eğitimini dondurdu. MSM'ye girdiği ilk sene dışarıda çalışılmasına izin verilmiyordu. Diğer senelerde "Yedi Numara" ve "Azad" gibi televizyon dizilerinde oynadı. Bir İstanbul Masalı adlı diziyle herkes tarafından tanınan birisi haline gelen oyuncu, Şöhret adlı diziyle başarısını devam ettirdi. "Neredesin Firuze" ile sinema dünyasıyla tanıştı.

İrfan Aladağ (Mesut Akusta): Polis Özel Harekat'ın ilk nesil kurucularından. Üç Başkan diye anılan üç adamdan biri. BÖRÜ'nün adını, ruhunu ve taktiksel doktrinini koyan, hayatını doğuda, batakta, çatakta, asker ve halk ile elele geçirmiş, eşi benzeri zor bulunan bir vatan sevdalısı. Balyoz soruşturmasında safsata delillerle Hasdal hapishanesinde çürümeye terkedilmiş, yine de devletinden umudunu yitirmeyen yaşayan bir efsane.

Gerçek hayatı: 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Mesut Akusta, babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındı. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı.1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe oyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı.

Sinemaya Yanlış Saksının Çiçeği ile başladı. Her Şey Çok Güzel Olacak, Eylül Fırtınası, Filler ve Çimen adlı filmlerde rol aldı. Oyuncu son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol almıştır.