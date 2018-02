BÖRÜ ne zaman başlayacak? İşte oyuncuları ve karakterleri

BÖRÜ dizisi, toplam 6 bölümden her bir bölümü 1 saat olarak izleyicisiyle paylaşılacak. Murat Arkın, Bedii Akın, Fırat Doğruloğlu, Emir Benderlioğlu ve Mesut Akusta gibi önemli isimlerin yer alacağı BÖRÜ, 6 hafta boyunca her çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak. Peki, BÖRÜ dizisi ne zaman başlayacak? İşte, dizinin başlayacağı tarih ve oyuncuları hakkında detaylı bilgiler

BÖRÜ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Terör odaklarıyla mücadele eden bir timin öyküsünü anlayan BÖRÜ, 28 Şubat Çarşamba günü ilk bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak. 6 hafta boyunca devam edecek olan dizinin finali ise sinemada gerçekleşecek.

BÖRÜ'NÜN KARAKTERLERİ

Tan Altay (Tan Altay): BÖRÜ'nün 'abla' diye anılan ihtiyaç, erzak, mühimmat ve yemek sorumlusu. Takım arkadaşları onun sayesinde çatakta biraz olsun sıla hasretini yenebiliyor. Yemekleri kötü diye çekiştirilse de, tüm tim o çorba yaptı mı sıraya girer.

Turgut Atalay (Gürol Tonbul): Üç Başkan'dan ikincisi. Polis Özel Harekatta geçirdiği senelerden sonra yüksek birikimi, istihbarat tecrübesi, ve nitelikli milliyetçiliğinden dolayı TEM'in Daire Başkanlığına yükseltilen Turgut Başkan, kardeşi kadar sevdiği Kenan Tümer'in ölümünden, ve İrfan Aladağ'ın haksız yere tutuklanmasından sonra doğrular uğruna artan karanlıkta mücadele etmekte. TEM'de olmasına rağmen BÖRÜ timi ona ayakta kalan son Başkan olarak her zaman hürmet eder.

Ömer Tunç (Bedii Akın): BÖRÜ'nün ikinci sürücüsü, Baran'ın can dostu. Parlak fikirleriyle şefini kızdırsa da, doğaçlama çözümleriyle ve pes etmeyen yaratıcılığıyla vazgeçilmez bir unsur üyesi.

Baran Harput (Ozan Ağaç): İstanbul'un varoşlarından, serserilikten, BÖRÜ'nün cenah kolunda göreve kadar ilerleyen bir genç adam. En yakın dostu Ömer'le ayrılmaz bir ikili.

Ayı Murat (Armağan Oğuz): BÖRÜ timinin ağır silah uzmanı. Tüfeğinin takma adı 'Ölümsüz', gürlediğinde araba alarmları öttüren 7.62'lik bir azman. Murat bir zamanlar kiloluyken, Turan Kara'nın uzaklaştırmasından sonra perhiz ve sporla 20 kilo veren şen şakrak, şakacı ve romantik bir Barış Manço sevdalısı. En sevdiği türkü Gülpembe ve timi bunu biliyor.

Tolga Erlik (Can Nergis): BÖRÜ'nün gözü, kulağı ve istihbaratından sorumlu TEM görevlisi Tolga, timin fahri üyelerinden. Son on senedir her çetin görevde bilgi ve taze veri aktarımını time aktaran, ve çatışan unsurların bir adım önde olmasını sağlayan zehir gibi zeki ve hazırlıklı bir polis. Onu yetiştiren kişi ise TEM Daire Başkanı Turgut Atalay, efsanevi 'Üç Başkan' diye anılan Özel Harekat'ı kuran üç kişiden biri.

Barbaros Çepni (Ahmet Pınar): Barbaros, telsiz kodu 34 50 olan BÖRÜ'nün mekaniği ve üçüncü unsur lideri. Atölyesinde mucit, sahada 'breach' uzmanı, Barbaros iyi niyeti, cesareti ve dostlarına olan sarsılmaz inancıyla 34 50 unsurlarının en kıdemli üyelerinden biri. Babası bir Kıbrıs gazisi olan Barbaros, Yıldız Teknik Makine Mühendisliği mezunu, mektepli Polis Özel Harekatçılardan.

Behçet Orbay (Fırat Doğruloğlu): BÖRÜ'nün tim lideri, 2014 senesinde Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehlikeler arttıkça endişeleri artan, babacan bir gönül adamı. Emrindekileri kardeşleri gibi gören, onların canlarının sorumluluğunu, kararlarıyla ömür boyu taşımaktan kendini yiyip bitiren, vakur bir lider. Onu yetiştiren, Özel Harekat'ın ilk neslinden İrfan Aladağ'ın Balyoz soruşturması bünyesinde Hasdal'da haksız yere tutuklu yargılanması en büyük dertlerinden. Buna rağmen görevini eksiksiz yerine getiren, devletinin bir dediğini iki etmeyen bir öncü.

Turan Kara (Emir Benderlioğlu): BÖRÜ'nün en disiplinsiz, en sorunlu üyesi. BÖRÜ ilk bölüm, o uzaklaştırma cezasından döndüğü gün başlıyor. Tüm kusurlarına, fevriliğine, ve zapt edilemez doğasına rağmen gözünü kırpmadan silah arkadaşları ve görevi için tehlikeye keyifle giren bir problem çocuk. Kendi harabeye dönmüş, efkarlarla dolu özel hayatının kefaretini, operasyonlarda dostlarının ve masumların canını kurtararak ödüyor.

Kemal Boratav (Murat Arkın): Kendine tamamen zıt mizaçta olan can dostu Turan ile operasyonlara katılan Kemal, BÖRÜ'nün ülkenin en iyi ve etkili taarruz Özel Harekat timi olarak bilinmesinin bir sebebi. Harvard Üniversitesi, adli antropoloji doktorasını birincilikle veren, tamamen gönüllü olarak Özel Harekat'a katılan bir dahi. İnsanüstü analitik kabiliyetlerinin yarattığı yalnızlığının boğucu gerçekleriyle her saniye cebelleşiyor. Kemal'in hızlı çalışan zekası, onu insanlardan iletişimsel olarak biraz uzak tutuyor.

Kaya Ülgen (Serkan Çayoğlu): Seri başladığında timin çömezi. Varlıklı bir aileden, kolej mezunu Kaya'nın Polis Özel Harekata katılma sebebi ise hazin ve onun içine maraz olmuş bir öykü. Bu sırrı timdeki arkadaşları bile bilmiyor.

Asena Tümer (Ahu Türkpençe): Asena BÖRÜ timinin belkemiği. Doğruyu yapmaya çalışan, geçmişinden büyük bir yük ile en iyisini başarmaya çalışan bir kadın.

Dünyada çok az yerde bulunan bir şey; sıcak çatışmada görevde erkeklerin ardında değil yanında duran kadın operatörler olması ayrıcalığı, Polis Özel Harekat'ın alameti farikalarından biri. Gerçek bir öyküden ilham alınmış olan Asena'nın öyküsü, Türk kadınının cesur ve nitelikli karakterinin bir temsili.

İrfan Aladağ (Mesut Akusta): Polis Özel Harekat'ın ilk nesil kurucularından. Üç Başkan diye anılan üç adamdan biri. BÖRÜ'nün adını, ruhunu ve taktiksel doktrinini koyan, hayatını doğuda, batakta, çatakta, asker ve halk ile elele geçirmiş, eşi benzeri zor bulunan bir vatan sevdalısı. Balyoz soruşturmasında safsata delillerle Hasdal hapishanesinde çürümeye terkedilmiş, yine de devletinden umudunu yitirmeyen yaşayan bir efsane.