Börü final bölümü fragmanında İstanbul'da kanlı eylem
Börü dizisi yayınlanan final bölümü fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan final bölümünde IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. İşte, Börü dizisinin final bölümünde yaşanacaklar.
Börü dizisi ekranlara gelen final bölümü fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kaya, 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde Börü'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır. İşte, Börü dizisinin final bölümü fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
IŞİD, İstanbul Maslak'ta bir gökdelene büyük ve kanlı bir eylem yapmak üzereyken, orada tesadüfen bulunan Kaya mecburen ilk müdahaleyi yapmak zorundadır. 13 teröriste karşı tek başına, gecenin geç saatlerinde, bitkin bir halde BÖRÜ'deki arkadaşları gelene kadar dayanmak zorundadır. Sivillerin zarar görmesini engellemek zorunda olan Kaya'ya güç veren yegane şey, aynı örgütün katlettiği kız kardeşinin intikamını alma tutkusudur.
Bu esnada ise ülkede bazı çarklar dönmeye başlamış, 2016 senesinin ortasında Türkiye Cumhuriyeti'nin karşılaştığı en büyük ve sinsi tehlikelerden biri sessizce bir kasırgaya dönüşmek üzeredir. Gölge savaşında mahşer, artık son evresine girmiştir. Gün, 15 Temmuz 2016'dır.
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