Börü filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Börü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. ‘Dağ’ serisinin arkasındaki isim olan Alper Çağlar'ın senaryosuna imza attığı Börü filmi gerek oyuncu kadrosu gerekse sahneleriyle vizyona girdiği dönemde oldukça adından söz ettirmişti. Peki, Börü filminin oyuncu kadrosunda kimler var?
Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu ve Fırat Doğruloğlu’nun başrollerini paylaştığı filmde,15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalandıktan sonra, kendileri için kabus gibi bir gece boyunca mücadele etmeyi seçen, yaralarına, acılarına ve imkansızlıklara rağmen görevlerini yapan Ankara'daki Polis Özel Harekat Taarruz Timi Börü'nün hikayesi anlatılıyor.
BÖRÜ FİLMİ KONUSU
Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.
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