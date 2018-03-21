BÖRÜ dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BÖRÜ dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başladı. Son bölümün ardından yeni bölüm detayları merak edildi ve fragman araştırıldı. Peki, BÖRÜ dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BÖRÜ dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine gerilim ve hareketli dakikalar yaşatmayı sürdürdü. Dizinin yayınlanan son bölümünde Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundaydı. Son bölümün ardından yeni bölüm detayları merak edildi ve fragman araştırıldı. Peki, BÖRÜ dizisinin 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BÖRÜ dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
BÖRÜ, "Mahalle" adlı dördüncü bölümüyle devam ediyor. Hiç beklemedikleri bir kaynaktan, İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birinde, terör örgütüne dolaylı yoldan destek veren nakliyecileri ele geçirmek için BÖRÜ operasyon hazırlıklarına başlar. Kemal, artan bilgi kirliliğine karşı Turgut Başkan'ın uzun zamandır mücadele ettiği karanlıklar sarmalına yanında sadece Turan gibi dengesiz biriyle girişmek zorundadır. Mecburiyet, fedakarlık ve her şeye rağmen dik durmakla ilgili olan bu bölümde, Hüseyin Avni Danyal, Özge Gürel ve Ergun Kuyucu gibi konuk oyuncular sürpriz rollerde karşımıza çıkacak.
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