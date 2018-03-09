BÖRÜ dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte bölüm öncesi ekrana gelen görüntüler

2015 Ağustos, BÖRÜ savcılık tarafından idari tedbir konulduğu için mecburen ikiye bölünmüştür. Yarısı Sur'da Özel Kuvvetler ve JÖH ile operasyonda Öz Yönetim ilan eden hainlere karşı, diğer yarısı ise İstanbul'da açığa alınmış durumda sorgudadır. Turan ve Kaya, PKK'ya destek vermek üzere Cizre'den saldıran ve kendilerini saran 100 YDG-H teröristine karşı imkansız bir kıskaçla mücadele ederken, Ayı Murat timini kurtarmak için 8. Ana Jet üssünden destek uğruna bir avuç unsurla Abbas Tepe'ye intikal etmek zorundadır.

BÖRÜ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İlk bölümden 3 ay sonra, 2015 senesinde devam eden BÖRÜ Bölüm 2 "Kar Gibi Beyaz" öyküsü, JÖH ve PÖH timlerinin Mardin'in kırsalında "Bahoz" kod adlı bir terörist elebaşını naklederken başlıyor. Zırhlı konvoyun başına gelecekler, timdeki herkesi feci bir tehlikeye atmak üzeredir. Kendilerini yetiştirenlere yapılan sinsi komplolara aldırmadan mermi yağmurunun altında görevlerine devam eden BÖRÜ, ne olursa olsun elebaşının naklini başarmak zorundadır. Time yeni katılan çömez Kaya ise acılarını timden saklamakta ısrarcı olmasına rağmen, hayatını emanet ettiği kardeşlerine güvenmeyi öğrenmek zorunda olduğunu anlamaya başlar. BÖRÜ, onun da ikinci ailesidir.